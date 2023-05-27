ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
Украинский наставник уходит с поста наставника клуба из ОАЭ
Украинский наставник эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн» из ОАЭ Сергей Ребров официально объявил об уходе с поста главного тренера команды:
«Сегодняшний матч – мой последний с «Аль-Айном». Я надеялся завершить карьеру в «Аль-Айне», выиграв Кубок лиги ОАЭ.
Я благодарю сотрудников клуба и болельщиков, которые поддерживали команду в течение двух сезонов. Последние два года я провел в этой замечательной команде.
Мы боролись в чемпионате, и у нас не получилось подготовиться к сегодняшнему матчу. Матч прошел очень напряженно, но мы проиграли, несмотря на наши усилия и прогресс».
Сегодня, 27 мая, «Аль-Айн» уступил в финале Кубка Лиги ОАЭ ФК «Аль-Шарджа».
Ребров возглавлял «Аль-Айн» с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат ОАЭ и кубок страны в сезоне 2021/22. Всего он провел 72 матча на посту главного тренера «Аль-Айна», 45 поединков выиграл, 9 проиграл и 18 были сыграны вничью.
Вероятнее всего, теперь Ребров возглавит сборную Украины. Национальная команда Украины проведет свои игры в отборе Евро-2024 16 и 19 июня, а также будет контрольная встреча с Германией 12 июня.
Помимо Реброва из Аль-Айна» также может уйти Андрей Ярмоленко, который присоединился к команде в 2022 году.
مباراة اليوم هي الأخيرة لي مع العين— نادي العين (@alainfcae) May 27, 2023
سيرجي ريبروف: تمنيت أن أنهي مسيرتي مع العين بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي#نادي_العين pic.twitter.com/iWcQrWWN1v
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