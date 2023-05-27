ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна

Украинский наставник эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн» из ОАЭ Сергей Ребров официально объявил об уходе с поста главного тренера команды:

«Сегодняшний матч – мой последний с «Аль-Айном». Я надеялся завершить карьеру в «Аль-Айне», выиграв Кубок лиги ОАЭ.

Я благодарю сотрудников клуба и болельщиков, которые поддерживали команду в течение двух сезонов. Последние два года я провел в этой замечательной команде.



Мы боролись в чемпионате, и у нас не получилось подготовиться к сегодняшнему матчу. Матч прошел очень напряженно, но мы проиграли, несмотря на наши усилия и прогресс».

Сегодня, 27 мая, «Аль-Айн» уступил в финале Кубка Лиги ОАЭ ФК «Аль-Шарджа».

Ребров возглавлял «Аль-Айн» с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат ОАЭ и кубок страны в сезоне 2021/22. Всего он провел 72 матча на посту главного тренера «Аль-Айна», 45 поединков выиграл, 9 проиграл и 18 были сыграны вничью.

Вероятнее всего, теперь Ребров возглавит сборную Украины. Национальная команда Украины проведет свои игры в отборе Евро-2024 16 и 19 июня, а также будет контрольная встреча с Германией 12 июня.

Помимо Реброва из Аль-Айна» также может уйти Андрей Ярмоленко, который присоединился к команде в 2022 году.