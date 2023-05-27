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27 мая 2023, 21:55 | Обновлено 27 мая 2023, 23:05
5570
10

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна

Украинский наставник уходит с поста наставника клуба из ОАЭ

27 мая 2023, 21:55 | Обновлено 27 мая 2023, 23:05
5570
10
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский наставник эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн» из ОАЭ Сергей Ребров официально объявил об уходе с поста главного тренера команды:

«Сегодняшний матч – мой последний с «Аль-Айном». Я надеялся завершить карьеру в «Аль-Айне», выиграв Кубок лиги ОАЭ.

Я благодарю сотрудников клуба и болельщиков, которые поддерживали команду в течение двух сезонов. Последние два года я провел в этой замечательной команде.

Мы боролись в чемпионате, и у нас не получилось подготовиться к сегодняшнему матчу. Матч прошел очень напряженно, но мы проиграли, несмотря на наши усилия и прогресс».

Сегодня, 27 мая, «Аль-Айн» уступил в финале Кубка Лиги ОАЭ ФК «Аль-Шарджа».

Ребров возглавлял «Аль-Айн» с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат ОАЭ и кубок страны в сезоне 2021/22. Всего он провел 72 матча на посту главного тренера «Аль-Айна», 45 поединков выиграл, 9 проиграл и 18 были сыграны вничью.

Вероятнее всего, теперь Ребров возглавит сборную Украины. Национальная команда Украины проведет свои игры в отборе Евро-2024 16 и 19 июня, а также будет контрольная встреча с Германией 12 июня.

Помимо Реброва из Аль-Айна» также может уйти Андрей Ярмоленко, который присоединился к команде в 2022 году.

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Источник: Аль-Айн выбрал замену Реброву, контракт уже подписан
Сергей Ребров Аль-Айн Кубок лиги ОАЭ по футболу Аль-Шарджа расторжение контракта
Источник ФК Аль-Айн
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Умник
В динамо его))))
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+4
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Octopus
A few moments later..
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+1
inspekcha85
Неуловимый Джо  Ребров
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-1
Alex196
Боже прямо мессия .
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-2
⬆️
Ой, Ребров, Ребров. Ты велик, могуч.   Не пора ли вновь в Будапешт?
Или в Секешфехервар.  А то МОЛ без наших совсем на дно упал.
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-4
Віталій Яценко
Ребров провалив сезон на фініші. Є підозра, що навмисно, щоб піти. 
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-5
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