Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола

В субботу, 3 июня, состоялся первый поединок за место в Первой лиге Украины между «Хустом» и ФСК «Мариуполь». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 6-й минуте гости имели шанс открыть счет, однако Данил Литовченко не смог реализовать пенальти.

На 32-й минуте Владислав Чушенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив ФСК «Мариуполь» в меньшинстве.

Через 25 минут после начала второго тайма Назар Приходько вывел «Хуст» вперед, однако удержать минимальную победу хозяева не смогли. На 80-й Никита Михайленко сравнял счет.

Ответный матч состоится 10 июня.

Плей-офф за место в Первой лиге. Первый матч, 3 июня

Хуст – ФСК Мариуполь – 1:1

Голы: Приходько, 70 – Михайленко, 80

Удаление: Чушенко, 32