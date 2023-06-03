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Чемпионат Украины
Хуст
03.06.2023 14:00 – FT 1 : 1
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
03 июня 2023, 16:08 | Обновлено 03 июня 2023, 17:18
1746
0

Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола

«Хуст» и ФСК «Мариуполь» сыграли вничью со счетом 1:1

03 июня 2023, 16:08 | Обновлено 03 июня 2023, 17:18
1746
0
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
ФК Хуст

В субботу, 3 июня, состоялся первый поединок за место в Первой лиге Украины между «Хустом» и ФСК «Мариуполь». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 6-й минуте гости имели шанс открыть счет, однако Данил Литовченко не смог реализовать пенальти.

На 32-й минуте Владислав Чушенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив ФСК «Мариуполь» в меньшинстве.

Через 25 минут после начала второго тайма Назар Приходько вывел «Хуст» вперед, однако удержать минимальную победу хозяева не смогли. На 80-й Никита Михайленко сравнял счет.

Ответный матч состоится 10 июня.

Плей-офф за место в Первой лиге. Первый матч, 3 июня

Хуст – ФСК Мариуполь – 1:1

Голы: Приходько, 70 – Михайленко, 80

Удаление: Чушенко, 32

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Михайленко (ФСК Мариуполь).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Приходько (Хуст).
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Источник Sport.ua
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