Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
«Хуст» и ФСК «Мариуполь» сыграли вничью со счетом 1:1
В субботу, 3 июня, состоялся первый поединок за место в Первой лиге Украины между «Хустом» и ФСК «Мариуполь». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 6-й минуте гости имели шанс открыть счет, однако Данил Литовченко не смог реализовать пенальти.
На 32-й минуте Владислав Чушенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив ФСК «Мариуполь» в меньшинстве.
Через 25 минут после начала второго тайма Назар Приходько вывел «Хуст» вперед, однако удержать минимальную победу хозяева не смогли. На 80-й Никита Михайленко сравнял счет.
Ответный матч состоится 10 июня.
Плей-офф за место в Первой лиге. Первый матч, 3 июня
Хуст – ФСК Мариуполь – 1:1
Голы: Приходько, 70 – Михайленко, 80
Удаление: Чушенко, 32
События матча
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