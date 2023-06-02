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Чемпионат Украины
Хуст
03.06.2023 15:00 - : -
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
02 июня 2023, 16:41 | Обновлено 02 июня 2023, 17:59
315
0

Хуст – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча за место в Первой лиге

02 июня 2023, 16:41 | Обновлено 02 июня 2023, 17:59
315
0
Хуст – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 3 июня, состоится первый поединок за место в Первой лиге Украины между «Хустом» и ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Источник Sport.ua
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