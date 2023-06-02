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Украина. Первая лига02 июня 2023, 16:41 | Обновлено 02 июня 2023, 17:59
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Хуст – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча за место в Первой лиге
02 июня 2023, 16:41 | Обновлено 02 июня 2023, 17:59
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В субботу, 3 июня, состоится первый поединок за место в Первой лиге Украины между «Хустом» и ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
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