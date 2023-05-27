Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 мая.

1A. С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи

В сине-желтую команду были вызваны 27 футболистов

1B. Список УАФ адекватный, но без тренера он неполноценный

Валерий Василенко – об отсутствующих и присутствующих

2A. ФОТО. Мистер с командой. Луческу на костылях прибыл в лагерь Динамо

Обязанности главного тренера «Динамо» исполнял Александр Шовковский

2B. ВИДЕО. Весь в работе. Луческу на костылях руководит тренировкой Динамо

Наставник не готов долго сидеть без работы

3. Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?

Предателя Украины теперь надо называть онотоле тимощеску

4A. Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно

«Горняки» рискуют не получить за Манора Соломона ни евроцента

4B. Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера

Марлон неплохо зарекомендовал себя в Италии

5. Дни Лунина в Реале сочтены. Анчелотти попросил подписать нового голкипера

Тренерский штаб команды из Мадрида следит за несколькими голкиперами

6. Экс-фулбек Шахтера стал главной трансферной целью Ювентуса

Летом Додо может сменить Флоренцию на Турин

7A. Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства

В судейском комитете инициировано внутреннее расследование

7B. Источник: комитет арбитров высоко оценил судейство в игре Днепр-1 – Ворскла

Различные источники пока что утверждают прямо противоположные вещи

8. Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге

Украинка в трех сетах обыграла Клару Бюрель

9. Последняя игра в Дюссельдорфе. Мотор сыграл вничью во Второй Бундеслиге

Поединок против команды «Гросвалльштадт» завершился со счетом 24:24

10. Поражение Днепра-1, Шахтер почти чемпион, потоп в Кривом Роге

Самые интересные события 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре