Список УАФ адекватный, но без тренера он неполноценный

Давеча УАФ посредством своего официального сайта огласила список игроков, вызванных на июньские матчи национальной сборной. Напомню, что этих матчей будет три: против сборной Германии (12 июня, товарищеская игра), против Северной Македонии (16 июня, отбор на Евро-2024) и Мальты (19 июня, отбор на Евро-2024).

В первую очередь хочу отметить, что, в отличие от подобной ситуации накануне стартового поединка квалификации Евро-2024 – против сборной Англии – в этот раз фамилии кандидатов в национальную сборную мы увидели и услышали оперативно.

Однако, если, опять-таки, сравнивать с тем подвешенным мартовским контекстом, в этот раз пока что присутствует и негативный оттенок. Хочется надеяться, что ключевое слово в данном случае – «пока что». Речь, как вы понимаете, о персоне главного тренера главной команды страны. Пока что его, как такового, нет. Но список вызванных футболистов есть.

Не скажу, что все это дурно пахнет, но то, что выглядит странновато – это точно. Я понимаю огромнейшее желание босса федерации видеть у руля первой сборной именно Сергея Реброва, который, кажется, упаковывает в походной чемодан последние формальности своего пребывания в «Аль-Айне». Коль это действительно так, то, скорее всего, именно Сергей Станиславович стал автором «списка 27-ми» (именно столько игроков получили вызовы в сборную).

А если не так? Тогда что, список составляли, покуривая в кабинете на Черепановой горе, Алексей Михайличенко и Олег Протасов? А кто тогда при таком раскладе будет непосредственно руководить игрой команды?

Понимаю, что второй вариант – маловероятный. И что Руслана Ротаня в национальной сборной Украины в данный момент не может быть по определению (хотя бы тому, что его молодежке совсем скоро стартовать на Евро-2023). И что Андрей Павелко клятвенно пообещал после игры с англичанами, что на следующий поединок «националку» выведет уже «полноценный» наставник.

Я все это понимаю. Однако, как человек старой закалки, привык верить не на слово, а фактам. Конкретно на сейчас факт таков: список вызванных футболистов на три июньские матчи есть, а главного тренера – нет. Это не форс-мажор, не случайность и не закономерность. Это, всего лишь, головотяпство, отнюдь не добавляющее вистов Андрею Васильевичу.

Ну да Бог с ним. Куда интереснее поговорить о самом списке.

С «первых строк своего письма» хочу отметить, что, на мой взгляд, список весьма адекватный. По поводу резона некоторых фамилий, оказавшихся в нем, можно разве что дискутировать, а не спорить до хрипоты. В нем нет «пассажиров» типа Коноплянки, вызванного прошлый раз благодаря «родственным связям». В нем есть люди, заслужившие, как по мне, дебютную пробу пера, о чем пойдет ниже. И, возможно, некоторые заслужившие оказаться среди вызванных по старой памяти.

Ну, как-то так, если говорить в целом.

Теперь давайте пройдется по частностям.

Для удобства предлагаю рецензировать «список УАФ» по позициям.

Вратари

Бущан, Трубин Лунин. Тут вообще без особых вариантов и без особых комментариев. Динамовец – вообще лучший на данный момент среди своих коллег. И очень хорошо, что он уже оклемался от травмы. «Горняк» - с учетом длительного отсутствия Бущана - лучший в УПЛ. А Лунин – это просто «Реал».

Ранее, когда имел игровую практику, вызывался Рызнык. Но сейчас он в глубоком запасе «Шахтера». Волынец сейчас далек от идеальной формы, Исенко, Рыбак и Сапутин еще не окрепли, не доросли до такого уровня. Так что все объективно.

Защитники

Здесь сложнее будет, хотя обязательно найдутся аргументы в пользу вызванных.

Итак, все трое лучших (на мой взгляд) правых защитников страны получили вызов: Тымчик, Конопля и Караваев. Правда, последний попал лишь в резервный список. Но только из-за того, что в последнее время имел ощутимые проблемы со здоровьем.

Касаемо левофланговых оборонцев. В строю Миколенко, и это главное. В основной список попал и Соболь, не так давно получивший неприятную травму – перелом носа. На мой субъективный взгляд, Эдуарда можно было бы отрядить в резервный список. Вместо Михайличенко.

Теперь о центрбеках. По аналогии с Миколенко, очень круто, что наконец-то восстановился Забарный. В списке прогнозировано оказался и Матвиенко. Эта пара сейчас у нас лучшая. А дальше могут быть вариации на тему. Капитан «Днепра-1» Сваток заслужил, на мой взгляд, вызов. Бондарь из «Шахтера» - ну, разве что, в виде аванса. Кривцов? Пускай будет в качестве хорошего настроения. Как и Качараба в резерве.

Кого забыли вызвать? Дениса Попова, Сироту, Сарапия, Батагова? Достойные кандидаты. Но вряд ли сильнее тех, кто есть в списке.

Полузащитники

Начну сразу не с присутствия, а отсутствия. Потеря Зинченко – очень и очень ощутимая. Заменить «канонира» и вице-капитана сборной практически нереально. Но такова футбольная жизнь: кто-то выпадает из-за травм, кто-то возвращается в строй.

«Перебирая» фамилии среди этого игрового амплуа, я где-то на подсознании понимал, что в «основе» по любому окажутся Степаненко и Сидорчук. Куда же без капитанов двух лучших отечественных клубов. Мне кажется, тут сработала ее величество сила инерции. Кто бы ни составлял список УАФ – Ребров, Михайличенко или сам Павелко – он вряд ли бы решился отказаться от услуг заслуженных ветеранов. Если честно, то и я вряд ли бы решился именно сейчас.

С остальными фигурантами полузащиты я, уж извините за высокопарность, согласен. И с Игнатенко, и с Пихаленком, и с Кочергиным. Влад проводит отличный сезон в «Ракуве», очень хочет попасть в национальную сборную. Видится, что все звезды сошлись в правильной конфигурации.

Кого можно было вызвать еще? Мне очень нравится прогресс опорника «Зари» Бражко. Крыськив из «Шахтера» тоже нравится, но в перспективе. Наверное, заслужил вызов в сборную и «горняк» Бондаренко. Ну, хотя бы в резервный список. Но там оказался другой футболист «Шахтера» - Швед. Почему? Вкусовщина, не иначе.

А вот факт присутствия Шапаренко лишь в «резерве» - объективный. Николай очень бы пригодился в «основе», но он лишь недавно восстановился от последствий сложнейшей травмы. Вряд ли целесообразно сразу же бросать его под «танк».

Форварды

Довбик – без альтернатив. Ванат – объективно заслужил: он один из немногих нападающих в нашем футболе, кто способен использовать настоящий дриблинг. Яремчук… Боль моя, ты покинь меня. При всех его минусах, не вызвать его не могли. Еще более «не могли», чем Сидорчука и Степаненко. Если откровенно, я бы тоже Романа вызвал.

Кого еще можно было бы попробовать? Ну, разве что, Назария Русина и Алефиренко. Они сейчас на виду в УПЛ. Хотя одного типажа с Ванатом. Если выбирать из этой троицы, то динамовец, на мой взгляд, все-таки видится более предпочтительным вариантом.