С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи

УАФ опубликовала заявку из 27 футболистов, которые вызваны в сборную Украины на три июньских матча.

В июне сборную Украины ждут три матча: товарищеская игра с Германией (12 июня) и матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (16 и 19 июня соответственно).

Кто будет главным тренером сборной Украины в этих матчах – по-прежнему не известно. В ближайшие дни ожидается официальное назначение Сергея Реброва.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал»)

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Александр Сваток («Днепр-1»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Эдуард Соболь («Страсбур»), Сергей Кривцов («Интер» Майами)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - «Динамо»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн»), Руслан Малиновский («Марсель»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Даниил Игнатенко («Бордо»), Владислав Кочергин («Ракув»)

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге»), Артем Довбик («Днепр-1»), Владислав Ванат («Динамо»)

Резервный список:

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба — «Динамо»), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба — «Шахтер»), Тарас Качараба («Славия»).