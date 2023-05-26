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Чемпионат Европы
26 мая 2023, 11:39 | Обновлено 26 мая 2023, 11:42
729
4

С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи

Были вызваны 27 футболистов

26 мая 2023, 11:39 | Обновлено 26 мая 2023, 11:42
729
4
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ опубликовала заявку из 27 футболистов, которые вызваны в сборную Украины на три июньских матча.

В июне сборную Украины ждут три матча: товарищеская игра с Германией (12 июня) и матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (16 и 19 июня соответственно).

Кто будет главным тренером сборной Украины в этих матчах – по-прежнему не известно. В ближайшие дни ожидается официальное назначение Сергея Реброва.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал»)

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Александр Сваток («Днепр-1»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Эдуард Соболь («Страсбур»), Сергей Кривцов («Интер» Майами)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - «Динамо»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн»), Руслан Малиновский («Марсель»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Даниил Игнатенко («Бордо»), Владислав Кочергин («Ракув»)

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге»), Артем Довбик («Днепр-1»), Владислав Ванат («Динамо»)

Резервный список:

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба — «Динамо»), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба — «Шахтер»), Тарас Качараба («Славия»).

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Северная Македония - Украина Украина - Мальта
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Хороший выбор. Появление Ваната радует.
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+1
avk2307
И Кочергин кстати впервые. Не знаю плюс или минус для сборной, но для футболиста точно огромный плюс
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0
Remark
Странно это. Тренера нет, а состав уже есть.
Радует, что нет Караваева. Печалит, что не будет Зины. 
С тройки форвардов пока что Довбик предпочтительнее всех.
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0
olex.mykhailov
Ванат+ Коноплянка-, ще б тренера назвали то взагалі б було чудово😎
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0
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