С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Были вызваны 27 футболистов
УАФ опубликовала заявку из 27 футболистов, которые вызваны в сборную Украины на три июньских матча.
В июне сборную Украины ждут три матча: товарищеская игра с Германией (12 июня) и матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (16 и 19 июня соответственно).
Кто будет главным тренером сборной Украины в этих матчах – по-прежнему не известно. В ближайшие дни ожидается официальное назначение Сергея Реброва.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал»)
Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Александр Сваток («Днепр-1»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Эдуард Соболь («Страсбур»), Сергей Кривцов («Интер» Майами)
Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - «Динамо»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн»), Руслан Малиновский («Марсель»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Даниил Игнатенко («Бордо»), Владислав Кочергин («Ракув»)
Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге»), Артем Довбик («Днепр-1»), Владислав Ванат («Динамо»)
Резервный список:
Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба — «Динамо»), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба — «Шахтер»), Тарас Качараба («Славия»).
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