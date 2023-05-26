Поражение Днепра-1, Шахтер почти чемпион, потоп в Кривом Роге

В центральном поединке тура «Шахтер» разгромил «Зарю» 3:0. Учитывая победу «горняков» и поражение «Днепра-1» в матче против «Ворсклы» (1:2), «Шахтеру» лишь чудо может помешать добыть золотые награды чемпионата (за два тура до финиша команда Йовичевича опережает команду Кучера на пять баллов). «Динамо» одержало вторую подряд крупную победу. На сей раз досталось «Колосу». «Металлист», проиграв «Кривбассу», на 99 процентов гарантировал себе прощание с УПЛ.

Возвращение тура

Сразу два ключевых игрока «Динамо» сыграли за свою команду впервые после длительного перерыва, вызванного сложными травмами. Голкипер Бущан вышел в основе против «Колоса» и сумел отстоять «на ноль». Полузащитник Шапаренко появился на поле после перерыва, заменив Андриевского. Но и этого времени хватило Николаю, чтобы отметиться результативной передачей.



ФК Динамо. Николай Шапаренко (№ 10) вернулся на поле после большого перерыва

Фейл тура



ФК Динамо

Первый мяч в ворота «Колоса» динамовцам даже не пришлось забивать. Вместо них это сделал голкипер ковалевской команды Волынец. Под прессингом Пэрриса Евгений растерялся и выбил мяч не от ворот, а параллельно им. Мяч угодил в штангу и влетел в сетку.

Гол тура

Очередным классным голом отличился полузащитник «Динамо» Андриевский. Похоже, Александр взял за привычку если и забивать, то делать это красиво. В этот раз от динамовского опорника пострадал «Колос». Сильный удар из-за пределов штрафной площади чуть ниже «девятки» – красота без шансов для Волынца.

Сенсация тура

«Днепр-1» накануне очного противостояния с «Шахтером» встречался с «Ворсклой». Поединок не сулил днепрянам легкой прогулки, однако и непреодолимым препятствием не должен был стать. Статистика противостояний – явно в пользу команды из Днепра, да и по подбору исполнителей «Днепр-1» сейчас посерьезнее будет. А когда уже в дебюте встречи Бланко открыл счет, сложилось впечатление, что днепряне одержат победу. Но не тут-то было. Спустя несколько минут Скляр реализовал пенальти, а на последних минутах первого тайма хороший мяч забил Кане. Во втором тайме забитых мячей не было, хотя подопечные Кучера и очень старались.

ВАР тура

На игре «Днепра-1» и «Ворсклы» работала бригада ВАР. И внесла свою лепту в итоговый счет. Пенальти в ворота днепрян был поставлен после подсказки «главного» по ВАР Арановского. Эпизод, который рассматривал главный арбитр встречи Козык по «телевизору», действительно неоднозначный: то ли Адамюк нарушал правила против Нестеренко, то ли не нарушал. Козык решил, что нарушал, и указал на «точку».

А вот в ворота «Ворсклы» Козык пенальти не поставил, хотя и получил консультацию от Арановского. Судья в поле посчитал, что на 30 минуте матча Бацула не сыграл рукой в своей штрафной площади.

Слова тура

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер после игры против «Ворсклы» был очень недоволен судейством: «Может VAR поставить сверху еще один дополнительный? Как они трактуют правила – непонятно. Но я понимаю, за что Сватку желтую карточку дали: там наш аут, он об этом арбитру говорит и получает четвертую желтую карточку, чтобы пропустил игру с «Шахтером». Вот это понятные вещи, которые встречаются в нашем футболе. И вот так выходит, что ребята весь год работали, одерживали победы и так за одну игру все сломать… Так зачем тогда играть? Может, вообще не надо?»

Матч тура

Лучшая команда весенней части сезона – «Заря» - играла против лидера – «Шахтера». Оба коллектива имели шансы на чемпионство. Но после матча луганчане эти шансы потеряли. А вот дончанам теперь лишь чудо может помешать взять чемпионскую корону: за два тура до финиша они опережают «Днепр-1» на пять очков. Судаков открыл счет хорошим ударом из-за пределов штрафной площади уже в дебюте встречи. А в дебюте второй половины игры подопечные ван Леувена остались в меньшинстве. Судьба матча была предрешена. Спустя десять минут Бондаренко забил второй гол, фактически сняв вопрос о победителе. А победную точку поставил вышедший на замену Келси, которому понадобилось всего две минуты, чтобы отличиться.

Удаление тура

«Заре» было непросто в матче против «Шахтера» и в равных составах, однако после того, как в начале второго тайма был удален Снурницын, луганчане фактически выбросили «белое полотенце». Если бы защитник «Зари» нарушал правила от безысходности, спасая ворота, это можно было бы хоть как-то понять. Но в данном случае иначе, нежели минутным помутнением, его поведение назвать нельзя. Игорь просто зарядил сзади по ногам Зубкова. И сразу увидел перед собой прямую красную карточку.

Камбек тура

К 17-й минуте матча «Верес» – «Александрия» гости вели со счетом 2:0. Отличились Ковалец и Михайленко. Казалось, что подопечные Ротаня одержат простую победу. Но это только казалось. В середине первого тайма Клец отквитал один мяч. А в начале второй половины игры Вовченко забил второй гол. Ротань во главе «Александрии» уперто продолжает клепать ничьи: в 13 поединках – 11 мировых.

Перенос тура

Матч «Кривбасса» против «Металлиста» должен был начаться о 15.00. Однако в утвержденное время команды на игру не вышли. И причина не в воздушной тревоге, а в погодных катаклизмах. В Кривом Роге была гроза, из-за нее и решили сместить время начала поединка. В итоге матч таки был сыгран: хозяева добыли комфортную победу 2:0.

Нули тура

Аутсайдерские разборки еще больше запутали ситуацию. Сразу два матча завершились нулевыми ничьими: без забитых мячей очки разделили «Минай» с «Рухом» и «Ингулец» с «Металлистом-1925». До сих пор не понятно, кому придется играть переходные матчи с командами первой лиги за право участия в следующем сезоне, а кто избежит этой малоприятной участи.

Символическая сборная тура