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Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 18:15 | Обновлено 26 мая 2023, 18:55
8007
34

Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства

В судейском комитете инициировано внутреннее расследование

26 мая 2023, 18:15 | Обновлено 26 мая 2023, 18:55
8007
34
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
ФК Минай. Евгений Арановский

По итогам матча «Днепр-1» – «Ворскла» (1:2) в судейском комитете инициировано внутреннее расследование. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что Евгений Арановский, который был арбитром VAR на этой встрече, пожизненно отстранен от судейства.

«Матч «Днепр-1» – «Ворскла», похоже, уже сейчас имеет резонансный отголосок. Ведь по его итогам в судейском комитете инициировано внутреннее расследование. Таких поединков в этом сезоне, насколько я знаю, то немало. И во взрослом УПЛ, и в юношеском. А еще в Первой и Второй лигах ПФЛ.

Так вот, по моей информации, по меньшей мере один арбитр у нас закончил с футболом. Навсегда. Это Евгений Арановский, который позавчера был главным в фургоне ВАР на матче «Днепр-1» – «Ворскла». Он пожизненно отстранен от судейства.

Словом, страсти на финише у нас горячие. А головы, похоже, полетели еще до завершения сезона», – сказано в сообщении.

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Евгений Арановский Комитет арбитров УАФ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Днепр-1 Днепр-1 - Ворскла
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Комментарии 34
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Юрій Ганусяк
важка втрата для кротів
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+14
BekXan
Того покидька давно було потрібно усунути.Так взагалі потрібно розібратися з комітетот арбітрів.Гнати італійців сраною мітлою.
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+9
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FunnyCat_____
интересно, перейдет на работу в шахтер или внефутбольной деятельностью займется( опять же если правда)
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+8
Remark
Болелы ФК Шахтер что-то притихли! 
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+5
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EL PATRON
Тепер ще є якісь запитання стосовно матчу і того, хто замовив це свавілля? Шахта заплатила арбітрам а далі це ваші проблеми.. Дікарі продались за 3 серебреника а тепер будуть без роботи)) Наперсточник знатно кинув продажних тварин..
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
источник не вызывает доверия, но может это мстя от бурбаса за кидок с работой!!!
но если правда, то  интересно, что ж там в ффу делается, что убирают судей лояльных к хозяйскому клубу
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+4
jugulator
Так это Арановский был? Это известная продажная сволочь.
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+3
Batya
Усе вірно давно пора розігнати цю шарашкіну контору.
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+3
avk2307
Кстати , кто смотрел МС- Брайтон и МЮ -Челси. Желтая карточка Бернардо Силвы 1 в 1 как красная Снурницына, а за ответ Де Хеа Пулишичу и вообще не было карточки. А многие говорили , что только красная и всегда должна быть. Но по моему это только у нас в лобовом столкновении за такое красная. И пусть кто бы что не говорил, это повлияло на игру Зори и все по пути Вакса пошло после удаления
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+2
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avk2307
Не знаю правда или нет сейчас, но Арановского комитет арбитров Киева отстранил еще после Вара Днепра и Динамо. Но Луччи настоял, чтобы того в Хмельницкий перевели и дали посудить еще несколько матчей. И кстати тоже самое надо и с Балакиным сделать
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+2
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SandroKing
Ахметка пристроит где-то в структуре клуба.
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+1
Eye of Providence
Тоді і результат матчу треба оголосити недійсним.
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+1
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20052011
Что то мало вериться. Если так, то сделайте такое же вору павелке.
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+1
8number
Ну а шо. Генеруємо «новини» як хто може. Жовті може і переглянуться. Надія є..
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0
Kak Tak
Что творится ,за чистое пенальти в ворота днепрян 
Ну теперь ясно чьи деньги в судейском корпусе ,коломойские деньги решают ,так даже суркисы не вели себя 
Как так?
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0
FunnyCat_____
Запасной, Вадо, Федя,CalM. как дела, вы где ?
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0
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San4ig_73
Яка ганьба... Він же арбітр ФІФА! Тобто в один момент найстатусніша суддівська ліцензія максимально дискредитована. Тепер українським арбітрам можна надовго забути про міжнародне визнання та обслуговування єврокубків. Базар-ліга тримає марку. Браво, не зупиняйтесь! 🤦‍♂️
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0
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