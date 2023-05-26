Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства

По итогам матча «Днепр-1» – «Ворскла» (1:2) в судейском комитете инициировано внутреннее расследование. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что Евгений Арановский, который был арбитром VAR на этой встрече, пожизненно отстранен от судейства.

«Матч «Днепр-1» – «Ворскла», похоже, уже сейчас имеет резонансный отголосок. Ведь по его итогам в судейском комитете инициировано внутреннее расследование. Таких поединков в этом сезоне, насколько я знаю, то немало. И во взрослом УПЛ, и в юношеском. А еще в Первой и Второй лигах ПФЛ.

Так вот, по моей информации, по меньшей мере один арбитр у нас закончил с футболом. Навсегда. Это Евгений Арановский, который позавчера был главным в фургоне ВАР на матче «Днепр-1» – «Ворскла». Он пожизненно отстранен от судейства.

Словом, страсти на финише у нас горячие. А головы, похоже, полетели еще до завершения сезона», – сказано в сообщении.