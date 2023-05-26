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  4. ВИДЕО. Весь в работе. Луческу на костылях руководит тренировкой Динамо
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 18:45 |
1279
4

ВИДЕО. Весь в работе. Луческу на костылях руководит тренировкой Динамо

Наставник не готов долго сидеть без работы

26 мая 2023, 18:45 |
1279
4
ВИДЕО. Весь в работе. Луческу на костылях руководит тренировкой Динамо
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

«Динамо» на официальном канале в Youtube выложило видео с тренировки киевлян. Видно, что наставник Мирча Луческу не стал долго сидеть на больничном и уже руководит работой команды.

22 апреля Луческу объявил о том, что из-за операции на суставах вынужден взять перерыв, а до конца сезона отработает Александр Шовковский.

Во время матчей игрой руководит Шовковский, а вот Луческу, похоже, вернулся к работе на базе и контролирует тренировочный процесс.

До конца сезона команде осталось сыграть против «Вереса» и «Металлиста 1925».

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Динамо Киев Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Ему с его суставами не очень по автобусам уже надо ездить.
А так к следующему сезону уже будет ходить и ускоряться.
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+3
FunnyCat_____
ну в принципе тренерский вопрос закрыт на следующий сезон
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+3
pricolist
Здоров'я тобі, діду 
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+1
Eye of Providence
Ця завзятість захоплює, але це вже занадто.
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+1
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