ВИДЕО. Весь в работе. Луческу на костылях руководит тренировкой Динамо

«Динамо» на официальном канале в Youtube выложило видео с тренировки киевлян. Видно, что наставник Мирча Луческу не стал долго сидеть на больничном и уже руководит работой команды.

22 апреля Луческу объявил о том, что из-за операции на суставах вынужден взять перерыв, а до конца сезона отработает Александр Шовковский.

Во время матчей игрой руководит Шовковский, а вот Луческу, похоже, вернулся к работе на базе и контролирует тренировочный процесс.

До конца сезона команде осталось сыграть против «Вереса» и «Металлиста 1925».