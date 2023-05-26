ВИДЕО. Весь в работе. Луческу на костылях руководит тренировкой Динамо
Наставник не готов долго сидеть без работы
«Динамо» на официальном канале в Youtube выложило видео с тренировки киевлян. Видно, что наставник Мирча Луческу не стал долго сидеть на больничном и уже руководит работой команды.
22 апреля Луческу объявил о том, что из-за операции на суставах вынужден взять перерыв, а до конца сезона отработает Александр Шовковский.
Во время матчей игрой руководит Шовковский, а вот Луческу, похоже, вернулся к работе на базе и контролирует тренировочный процесс.
До конца сезона команде осталось сыграть против «Вереса» и «Металлиста 1925».
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