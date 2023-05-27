Источник: комитет арбитров высоко оценил судейство в игре Днепр-1 – Ворскла

Комитет арбитров УАФ высоко оценил работу судей в матче 28-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Ворсклой» (1:2), информирует телеграм-канал Футбол 2.0.

Источник утверждает, что высоко оценена работа судьи VAR Евгения Арановского и главного арбитра Ярослава Козыка, поскольку они приняли правильные решения во всех ключевых эпизодах матча.

Ранее появилась информация от журналиста Игорь Бурбаса, что комитет арбитров УАФ провел внутреннее расследование и уже принял решение о пожизненной дисквалификации Арановского, работавшего на этом поединке арбитром VAR.