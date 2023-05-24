Днепр-1 пожаловался на судейство в матче с Ворсклой в соцсетях

Сегодня «Днепр-1» в 28-м туре УПЛ проиграл «Ворскле» со счетом 1:2. Это поражение лишило команду практически всех шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.

После матча главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер жаловался на судейство. Жалобы на судейство были и в клубных соцсетях:

«В матче странных судейских решений проиграли «Ворскле», – гласит комментарий «Днепра-1» в Инстаграме.