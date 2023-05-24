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  4. Днепр-1 пожаловался на судейство в матче с Ворсклой в соцсетях
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 22:15 |
978
11

Днепр-1 пожаловался на судейство в матче с Ворсклой в соцсетях

Команда Кучера практически потеряла шансы на чемпионство

24 мая 2023, 22:15 |
978
11
Днепр-1 пожаловался на судейство в матче с Ворсклой в соцсетях
УПЛ

Сегодня «Днепр-1» в 28-м туре УПЛ проиграл «Ворскле» со счетом 1:2. Это поражение лишило команду практически всех шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.

После матча главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер жаловался на судейство. Жалобы на судейство были и в клубных соцсетях:

«В матче странных судейских решений проиграли «Ворскле», – гласит комментарий «Днепра-1» в Инстаграме.

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Днепр-1 Instagram Днепр-1 - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник Instagram
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Комментарии 11
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Хтось зможе згадати останній матч в УПЛ, коли арбітр давав жовту за розговори футболісту під час матчу?? 
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+2
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Alexey75
Ну да, судья конечно начудил. Левый пенальти поставил. 
А за игру рукой полтовчанина не поставил.
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+1
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Lion
Как только команда проигрует так сразу судьи виноваты...
Ещё Красников слезы не пускал....
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-3
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