Экс-фулбек Шахтера стал главной трансферной целью Ювентуса

Бывший защитник «Шахтера» Додо, который летом минувшего года за 14,5 миллионов евро перешел в «Фиорентину», в ближайшее трансферное окно может вновь сменить клуб.

В услугах бразильца всерьез заинтересован «Ювентус», в котором идентифицируют Додо как главную трансферную цель на ближайшее окно.

Ожидается, что покупка Додо обойдется туринскому гранду не менее чем в 30-35 миллионов евро. Также «Ювентусу» придется предложить фулбеку большую зарплату, чем он имеет в настоящий момент, а это порядка 1,5 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что услугами Додо интересуются английские «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».