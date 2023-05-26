Экс-фулбек Шахтера стал главной трансферной целью Ювентуса
Летом Додо может сменить Флоренцию на Турин
Бывший защитник «Шахтера» Додо, который летом минувшего года за 14,5 миллионов евро перешел в «Фиорентину», в ближайшее трансферное окно может вновь сменить клуб.
В услугах бразильца всерьез заинтересован «Ювентус», в котором идентифицируют Додо как главную трансферную цель на ближайшее окно.
Ожидается, что покупка Додо обойдется туринскому гранду не менее чем в 30-35 миллионов евро. Также «Ювентусу» придется предложить фулбеку большую зарплату, чем он имеет в настоящий момент, а это порядка 1,5 миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что услугами Додо интересуются английские «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».
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