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Италия
26 мая 2023, 23:00 | Обновлено 26 мая 2023, 23:01
1555
0

Экс-фулбек Шахтера стал главной трансферной целью Ювентуса

Летом Додо может сменить Флоренцию на Турин

26 мая 2023, 23:00 | Обновлено 26 мая 2023, 23:01
1555
0
Экс-фулбек Шахтера стал главной трансферной целью Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Шахтера» Додо, который летом минувшего года за 14,5 миллионов евро перешел в «Фиорентину», в ближайшее трансферное окно может вновь сменить клуб.

В услугах бразильца всерьез заинтересован «Ювентус», в котором идентифицируют Додо как главную трансферную цель на ближайшее окно.

Ожидается, что покупка Додо обойдется туринскому гранду не менее чем в 30-35 миллионов евро. Также «Ювентусу» придется предложить фулбеку большую зарплату, чем он имеет в настоящий момент, а это порядка 1,5 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что услугами Додо интересуются английские «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

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Источник Tuttomercatoweb
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