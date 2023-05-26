Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно

Из-за продления со стороны ФИФА разрешения для легионеров украинских клубов на переход в любую команду фактически в одностороннем порядке, донецкий «Шахтер» рискует бесплатно потерять своего израильского вингера Манора Соломона.

23-летний футболист нынешний сезон проводит в «Фулхэме», и в следующем году может остаться в английской Премьер-лиге.

В связи с тем, что контракт Соломона с «горняками» рассчитан до 31 декабря, фактически израильтянин через месяц сможет подписывать контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом и перейти туда бесплатно.

Для этого, исполняя требования ФИФА, Соломону будет необходимо до 1 июля предупредить «Шахтер» о временном трансфере в выбранную команду, а 1 января Манор сможет оформить полноценный переход.

Ситуацией готов воспользоваться «Тоттенхэм», который уже начал переговоры по поводу перехода Соломона.

При этом, израильский вингер может рассчитывать на хорошее предложение по зарплате, так как его потенциально новому клубу не придется платить отступные «Шахтеру», и сэкономленные средства могут пойти на улучшение личных условий футболиста.

В текущем сезоне Соломон провел 23 матча за «Фулхэм», в которых отличился 5 забитыми мячами.