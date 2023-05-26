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  4. ФОТО. Мистер с командой. Луческу на костылях прибыл в лагерь Динамо
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 20:29 | Обновлено 26 мая 2023, 20:40
638
0

ФОТО. Мистер с командой. Луческу на костылях прибыл в лагерь Динамо

Обязанности главного тренера «Динамо» исполнял Александр Шовковский

26 мая 2023, 20:29 | Обновлено 26 мая 2023, 20:40
638
0
ФОТО. Мистер с командой. Луческу на костылях прибыл в лагерь Динамо
ФК Динамо. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу на костылях прибыл в лагерь команды.

«Мистер с командой», – сказано в сообщении официальных аккаунтов киевлян в соцсетях

Пока Луческу проходил операцию и лечился, обязанности главного тренера «Динамо» исполнял Александр Шовковский.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу тренировка Украинская Премьер-лига фото Александр Шовковский
Источник ФК Динамо Киев
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