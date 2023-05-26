Украина. Премьер лига26 мая 2023, 20:29 | Обновлено 26 мая 2023, 20:40
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ФОТО. Мистер с командой. Луческу на костылях прибыл в лагерь Динамо
Обязанности главного тренера «Динамо» исполнял Александр Шовковский
26 мая 2023, 20:29 | Обновлено 26 мая 2023, 20:40
638
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Наставник «Динамо» Мирча Луческу на костылях прибыл в лагерь команды.
«Мистер с командой», – сказано в сообщении официальных аккаунтов киевлян в соцсетях
Пока Луческу проходил операцию и лечился, обязанности главного тренера «Динамо» исполнял Александр Шовковский.
Містер з командою 💙👏💪 pic.twitter.com/86oQnQMyol— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 26, 2023
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