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11 мая 2023, 07:55 | Обновлено 11 мая 2023, 08:31
984
0

Интер сделал шаг в финал, Бускетс покинет Барсу, украинское дерби в Риме

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

11 мая 2023, 07:55 | Обновлено 11 мая 2023, 08:31
984
0
Интер сделал шаг в финал, Бускетс покинет Барсу, украинское дерби в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 мая.

1A. Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
«Интер» сделал уверенный шаг к финальному противостоянию Лиги чемпионов

1B. Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

2. Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
На «Сан Сиро» спортсмены смотрят миланское дерби в 1/2 финала ЛЧ

3. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
Серхио Бускетс покидает испанскую команду

4. Женская Ворскла досрочно выиграла чемпионат Украины
Полтавской команде не оказалось равных еще до финиша сезона

5. Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
37-летний нападающий попрощается с карьерой футболиста в Ужгороде

6A. Шахтер принял решение купить две машины VAR. Клуб передаст их УАФ
Об этом рассказал Сергей Палкин

6B. Источник: все оставшиеся матчи Шахтера и Днепра-1 будут обслуживаться VAR
На матчах «Днепра-1» за VAR будет платить УАФ, а у на играх «Шахтера» – клуб

7A. ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Игроки королевского клуба протестовали не зря

7B. ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Альф-Инге Холанд явно не поладил с болельщиками «сливочных»

8A. Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Украинки выяснили отношения на старте турнира в столице Италии

8B. Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
Даяна уступила российской теннисистке в двух сетах

9. Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
19-летний волейболист рассказал о своем отношении к россии

10A. Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Рассматриваем варианты для одного из лучших игроков планеты

10B. Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Сейчас ганец помогает спасать жизни и строить карьеру талантам из бедных стран

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Источник Sport.ua
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