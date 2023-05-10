Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская Ворскла досрочно выиграла чемпионат Украины
Другие новости
10 мая 2023, 16:17 | Обновлено 10 мая 2023, 16:30
655
2

Женская Ворскла досрочно выиграла чемпионат Украины

Полтавской команде не оказалось равных еще до финиша сезона

10 мая 2023, 16:17 | Обновлено 10 мая 2023, 16:30
655
2
Женская Ворскла досрочно выиграла чемпионат Украины
ФК Ворскла Полтава

В среду, 10 мая, в отложенном матче 12-го тура чемпионата Украины женская команда полтавской «Ворсклы» добилась на своем поле победы со счетом 2:0 над коллективом донецкого «Шахтера».

Этот выигрыш позволил подопечным Натальи Зинченко стать в турнирной таблице сезона-2022/2023 недосягаемыми для соперниц. У «Ворсклы» 57 очков после 19 матчей. На второй позиции идет «Кривбасс» из Кривого Рога, у которого 48 пунктов также после 19 игр.

До финиша сезона команды проведут еще по два поединка.

Победа в чемпионате Украины гарантирует «Ворскле» участие в квалификации женской Лиги чемпионов будущего сезона-2023/2024.

По теме:
Шахтер принял решение купить две машины VAR. Клуб передаст их УАФ
Хавбек Шахтера: «Боли в ноге такие, что не могу объяснить врачам»
Новичок Шахтера получил вызов на чемпионат мира U-20
Ворскла Полтава Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Футбол | 09 мая 2023, 23:54 23
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ

«Реал» идет за своим пятнадцатым Кубком чемпионов, «Манчестер Сити» - за первым

Генсек НАТО: «Украина вступит в Альянс. Вопрос только – когда»
Война | 10 мая 2023, 09:28 9
Генсек НАТО: «Украина вступит в Альянс. Вопрос только – когда»
Генсек НАТО: «Украина вступит в Альянс. Вопрос только – когда»

В НАТО в этом уже не сомневаются

Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Другие виды | 10.05.2023, 06:03
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Футбол | 10.05.2023, 16:07
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Футбол | 10.05.2023, 09:02
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Хоч в жіночому футболі полтавці чемпіони! Вітання!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 25
Футбол
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
08.05.2023, 18:31 2
Теннис
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 30
Футбол
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
08.05.2023, 16:32 4
Война
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
08.05.2023, 20:57 4
Футбол
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
09.05.2023, 03:17 3
Теннис
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
08.05.2023, 22:20 2
Футбол
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
09.05.2023, 10:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности