Женская Ворскла досрочно выиграла чемпионат Украины

В среду, 10 мая, в отложенном матче 12-го тура чемпионата Украины женская команда полтавской «Ворсклы» добилась на своем поле победы со счетом 2:0 над коллективом донецкого «Шахтера».

Этот выигрыш позволил подопечным Натальи Зинченко стать в турнирной таблице сезона-2022/2023 недосягаемыми для соперниц. У «Ворсклы» 57 очков после 19 матчей. На второй позиции идет «Кривбасс» из Кривого Рога, у которого 48 пунктов также после 19 игр.

До финиша сезона команды проведут еще по два поединка.

Победа в чемпионате Украины гарантирует «Ворскле» участие в квалификации женской Лиги чемпионов будущего сезона-2023/2024.