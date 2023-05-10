Женская Ворскла досрочно выиграла чемпионат Украины
Полтавской команде не оказалось равных еще до финиша сезона
В среду, 10 мая, в отложенном матче 12-го тура чемпионата Украины женская команда полтавской «Ворсклы» добилась на своем поле победы со счетом 2:0 над коллективом донецкого «Шахтера».
Этот выигрыш позволил подопечным Натальи Зинченко стать в турнирной таблице сезона-2022/2023 недосягаемыми для соперниц. У «Ворсклы» 57 очков после 19 матчей. На второй позиции идет «Кривбасс» из Кривого Рога, у которого 48 пунктов также после 19 игр.
До финиша сезона команды проведут еще по два поединка.
Победа в чемпионате Украины гарантирует «Ворскле» участие в квалификации женской Лиги чемпионов будущего сезона-2023/2024.
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