Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Анне Калинской (№57 WTA).

Рим. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Анна Калинская – 4:6, 2:6

Это была пятая встреча теннисисток, Даяна проиграла в третий раз.

В следующем раунде Калинская сразится против 25-й сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.

Ранее Леся Цуренко переиграла в Риме Элину Свитолину.