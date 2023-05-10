WTA10 мая 2023, 23:26 | Обновлено 10 мая 2023, 23:29
1055
4
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
Даяна уступила российской теннисистке в двух сетах
10 мая 2023, 23:26 | Обновлено 10 мая 2023, 23:29
1055
4
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Анне Калинской (№57 WTA).
Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анна Калинская – 4:6, 2:6
Это была пятая встреча теннисисток, Даяна проиграла в третий раз.
В следующем раунде Калинская сразится против 25-й сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.
Ранее Леся Цуренко переиграла в Риме Элину Свитолину.
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Комментарии 4
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Быть может лучше обратно в дилдок с песенками?)
Так хорошо Даяна играла вчера, а сегодня просто перегорела, долго пришлось ждать игру. Не было не подачи, прием присутствовал только в первом сете, а во втором, после того как она отдала два гейма с 40:15, просто опустила руки и перестала играть. Куда все наши девочки дели характер, непонятно, если у них не выходит игра они просто бросают играть и сливают игры.
Показать Скрыть 1 ответ
Їй би до психолога в першу чергу,а потім вже теніс
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