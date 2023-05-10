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  4. Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
WTA
10 мая 2023, 23:26 | Обновлено 10 мая 2023, 23:29
1055
4

Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме

Даяна уступила российской теннисистке в двух сетах

10 мая 2023, 23:26 | Обновлено 10 мая 2023, 23:29
1055
4
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Анне Калинской (№57 WTA).

Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анна Калинская – 4:6, 2:6

Это была пятая встреча теннисисток, Даяна проиграла в третий раз.

В следующем раунде Калинская сразится против 25-й сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.

Ранее Леся Цуренко переиграла в Риме Элину Свитолину.

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Даяна Ястремская – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим Даяна Ястремская Анна Калинская
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Mr Voevudskiy
Быть может лучше обратно в дилдок с песенками?)
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+3
Aleks
Так хорошо Даяна играла вчера, а сегодня просто перегорела, долго пришлось ждать игру. Не было не подачи, прием присутствовал только в первом сете, а во втором, после того как она отдала два гейма с 40:15, просто опустила руки и перестала играть. Куда все наши девочки дели характер, непонятно, если у них не выходит игра они просто бросают играть и сливают игры.
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+3
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Pasha007
Їй би до психолога в першу чергу,а потім вже теніс
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0
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