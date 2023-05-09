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  4. Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
WTA
09 мая 2023, 19:18 | Обновлено 09 мая 2023, 19:20
991
3

Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме

Даяна легко выиграла у Ребеки Масаровой

09 мая 2023, 19:18 | Обновлено 09 мая 2023, 19:20
991
3
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 158) вышла в основу грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла Ребеку Масарову (Испания, WTA 67) за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал квалификации

Ребека Масарова (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 2:6

За матч Даяна ни разу не отдала свою подачу.

Это была первая встреча девушек.

Украинка в третий раз сыграет в основной сетке соревнований в столице Италии. Соперница Даяны в 1/64 финала грунтового тысячнике в Риме определится позже.

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Даяна Ястремская Ребека Масарова WTA Рим
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Ад
 Даяна зіграла добре,молодець,враховувуаючі і рейтинг суперниці.Помилки ії я бачу не від голови,а від того що поспішае і б'е не підготувавши удар.Бажаю успіхів в основі!
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+5
simon andre
Дай бог вернуться на прежний уровень . Катя Бендель тоже чтобы набирала обороты тогда вообще интересно будет.
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+2
Vlad Ltava
Її б в гарні руки , то можливо і була б зіркою , але видно характер керує . Перемог і повернутися на рівень 5-и річної давнини .
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+2
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