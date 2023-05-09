Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Даяна легко выиграла у Ребеки Масаровой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 158) вышла в основу грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В финале квалификации украинка в двух сетах обыграла Ребеку Масарову (Испания, WTA 67) за 1 час и 20 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. Финал квалификации
Ребека Масарова (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 2:6
За матч Даяна ни разу не отдала свою подачу.
Это была первая встреча девушек.
Украинка в третий раз сыграет в основной сетке соревнований в столице Италии. Соперница Даяны в 1/64 финала грунтового тысячнике в Риме определится позже.
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