Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
WTA
10 мая 2023, 18:10 | Обновлено 11 мая 2023, 07:03
9559
7

Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину

Украинки выяснили отношения на старте турнира в столице Италии

10 мая 2023, 18:10 | Обновлено 11 мая 2023, 07:03
9559
7
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) очной встречей начали выступления на турнире WTA 1000, который стартовал в Риме (Италия).

Их четвертый в истории личный поединок в первом круге итальянского «тысячника» продолжался два сета и завершился в пользу Цуренко – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Теперь во взаимоотношениях украинок имеется полный паритет – они выиграли друг у друга по два матча.

WTA Рим. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 6:3

Цуренко, обыграв Свитолину, во втором круге сыграет с 28-й сеяной американкой Бернардой Перой.

По теме:
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
ВИДЕО. Как Цуренко одержала победу над Свитолиной в Риме
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Риме
Леся Цуренко Элина Свитолина WTA Рим
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Футбол | 10 мая 2023, 23:56 4
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом

«Интер» сделал уверенный шаг к финальному противостоянию Лиги чемпионов

Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии
Теннис | 10 мая 2023, 16:28 2
Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии
Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии

Катарина в двух сетах переиграла Ребекку Шрамкову

Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Футбол | 10.05.2023, 22:52
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Футбол | 10.05.2023, 12:09
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Футбол | 10.05.2023, 12:44
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Цікавий матч на повільному грунті двох комбінаційних тенісисток. Хоч Еліна порівняно зі своїми останніми іграми рухалась трохи краще, але з відчуттям корту все ті ж проблеми. Леся конвертувала свою перевагу в техніці у перемогу. Цікаво, що вона зі своєю дитячою потужністю на повільному покритті перевершила Еліну за кількістю вінерсів. 
Далі Пера, яку теж цілком можна перемагати, особливо, якщо задовбати її змінами ритму, що Леся прекрасно вміє. В будь-якому випадку, це стеля можливостей Лесі, адже у третьому колі Свьонтек.
Ответить
+19
Показать Скрыть 1 ответ
Springfield
Элина продвигает в рейтинге наши молодые таланты.
Ответить
+3
KirTheKing
..тем временем красотка Сорана хлопнула волынец..
Ответить
-5
dudigo78
При всій повазі, але це не теніс у виконанні обох. Рівень друга-третя сотня, а може і нижче. Кров з очей, а не гра
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 4
Бокс
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 5
Футбол
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
11.05.2023, 07:00 2
Волейбол
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
09.05.2023, 23:35
Футбол
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
10.05.2023, 07:39 31
Футбол
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
09.05.2023, 20:50 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности