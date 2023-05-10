Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Украинки выяснили отношения на старте турнира в столице Италии
Украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) очной встречей начали выступления на турнире WTA 1000, который стартовал в Риме (Италия).
Их четвертый в истории личный поединок в первом круге итальянского «тысячника» продолжался два сета и завершился в пользу Цуренко – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Теперь во взаимоотношениях украинок имеется полный паритет – они выиграли друг у друга по два матча.
WTA Рим. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 6:3
Цуренко, обыграв Свитолину, во втором круге сыграет с 28-й сеяной американкой Бернардой Перой.
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Далі Пера, яку теж цілком можна перемагати, особливо, якщо задовбати її змінами ритму, що Леся прекрасно вміє. В будь-якому випадку, це стеля можливостей Лесі, адже у третьому колі Свьонтек.