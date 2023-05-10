Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси

Будущее Лионеля Месси является одной из самых интригующих тем грядущего межсезонья. До конца сезона осталось не так много времени, но до сих пор неизвестно, где будет аргентинец через несколько месяцев. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня. Есть вероятность, что стороны не будут продлевать соглашение. Конечно, желающих заполучить чемпиона мира много, но позволить его себе могут не все. Далее рассмотрим возможные варианты продолжения карьеры Месси.

Барселона

Разговоры о возможном возвращении Месси в «Барселону» начали появляться еще с конца прошлого сезона. В нынешней кампании эта тема развивается более стремительно. К тому же руководители каталонского клуба открыто заявляют о желании вернуть аргентинца.

И французские, и испанские СМИ все чаще пишут о том, что дела у Лео в Париже идут не лучшим образом. Это подкрепляется и спортивными результатами, вернее, их отсутствием в больших турнирах. Наверняка, «сине-гранатовые» хотят воспользоваться этой ситуацией.

Друге дело, есть ли у «Барселоны» финансовые и прочие возможности для возвращения своего воспитанника. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что шансы на возвращение футболиста в испанский чемпионат летом небольшие.

Действительно трудно представить, при каких обстоятельствах каталонцы смогут подписать аргентинца. У «сине-гранатовых» возникают сложности с регистрацией даже тех игроков, которые уже есть в составе. Вариант с возвращением Лео в «Барселону» остается на повестке дня, но пока это больше мечта, чем реальность.

МЛС

Разговоры о возможном переезде Месси в МЛС ведутся уже давно. Главным претендентом на игрока за океаном является «Интер Майами». Наличие такого совладельца, как Дэвид Бекхэм, позволяет клубу претендовать на звездных футболистов, хотя бы гипотетически.

К тому же «Интер» делает ставку на латиноамериканских игроков, чтобы набирать популярность в соответствующем регионе. В клубе ранее открыто заявляли о желании заполучить аргентинца, но все будет зависеть от него самого. Заокеанская лига стремительно развивается, поэтому такой вариант продолжения карьеры для Лео исключать нельзя.

Появление Месси в МЛС стало бы самым масштабным событием в истории лиги. Этот трансфер затмил бы даже переход Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси», который в свое время тоже наделал много шума. В лиге готовы на все ради приезда чемпиона мира.

Есть информация, что все клубы готовы совместно платить зарплату аргентинцу, вне зависимости от того, за кого он будет играть. «Интер Майами» в свою очередь готов сделать Лео акционером клуба. Если у Месси больше нет планов на Лигу чемпионов, вариант с МЛС кажется весьма привлекательным. В США футболиста и его семью будут принимать со всеми почестями.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Саудовская Аравия

У МЛС есть серьезный конкурент в борьбе за Месси – это лига Саудовской Аравии. Так же, как и в США, там сделают все, чтобы заполучить аргентинца. Тем более что в аравийской лиге уже выступает Криштиану Роналду. Саудовцы не могут упустить возможность собрать у себя двух лучших игроков современности.

В финансовом плане они могут себе это позволить. В Саудовской Аравии подписать Лео хочет «Аль-Хиляль». Клуб готов предложить аргентинцу рекордный в истории футбола контракт. Там, как и в МЛС, футболиста примут со всеми почестями.

Во Франции пишут, что в настоящее время Саудовская Аравия является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси. Тем более, что вскоре после перехода Роналду в «Аль-Наср» начались разговоры о том, что после португальца саудовцы нацелятся на Месси.

В местной лиге не отрицают желания возродить противостояние Лео и Криштиану, которое на протяжении многих лет было в Ла Лиге. В теории это действительно выглядит привлекательно. Медийный интерес к аравийской лиге в этом случае станет запредельным. Все зависит от аргентинца – если ему самому это интересно, тогда он может вернуть на стадионы и экраны противостояние, за которым будут следить во всем мире.

ПСЖ

Все еще нельзя исключать, что Месси останется в «ПСЖ», хотя сейчас этот вариант становится маловероятным. У сторон есть опция продления истекающего контракта, но до сих пор неизвестно, будет ли она активирована. Шансы на это существенно снизились после того, как парижане наказали аргентинца за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию (совпадение?).

С этой страной аргентинца связывают не только новые интересы, как он сам утверждает, но и рекламные контракты. Возможно, саудовцы тем самым подготавливают почву для переезда футболиста, учитывая, что его ситуация в «ПСЖ» далека от идеальной. По данным французских СМИ, парижане отстранили чемпиона мира на 2 недели от матчей и работы с командой за то, что он покинул расположение клуба через несколько часов после поражения в матче.

Это плохой знак в преддверии завершения сезона. С другой стороны, «ПСЖ» дал понять Месси, что не будет удерживать его любой ценой. С каждым месяцем аргентинца все больше критикуют во Франции. Некоторые эксперты призывают столичный клуб расстаться с игроком.

Может так и произойдет, хотя президент «ПСЖ» ранее заявлял о желании сохранить футболиста. Вероятность того, что Лео покинет Париж, достаточно высокая. Вероятно, стороны не очень довольны сотрудничеством. Такое случается даже с лучшими игроками и богатыми клубами.

Текст: meta.ua/sport