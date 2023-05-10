В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».

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Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко посетил миланское дерби в качестве эксперта для итальянского телевидения.

На трибунах Шевченко смотрит матч вместе с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который выступает за возвращение спортсменов рф и рб в большой спорт. Более того, отец Джоковича фотографировался в Австралии с ру-тряпкой и фанатами недостраны.

ФОТО. Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте