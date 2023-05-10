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  4. Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Лига чемпионов
10 мая 2023, 22:52 | Обновлено 10 мая 2023, 23:07
1009
2

Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте

На «Сан Сиро» спортсмены смотрят миланское дерби в 1/2 финала ЛЧ

10 мая 2023, 22:52 | Обновлено 10 мая 2023, 23:07
1009
2
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
MEGOGO. Джокович и Шевченко

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».

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Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко посетил миланское дерби в качестве эксперта для итальянского телевидения.

На трибунах Шевченко смотрит матч вместе с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который выступает за возвращение спортсменов рф и рб в большой спорт. Более того, отец Джоковича фотографировался в Австралии с ру-тряпкой и фанатами недостраны.

ФОТО. Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте

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Милан Андрей Шевченко фото Интер Милан Лига чемпионов Милан - Интер Новак Джокович
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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ManCity
Де на шару дали квиток там і сидить. Хіба він думає про то?
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+2
Кепа Ларисабродяга
сосаться будут?
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0
Andrey111
Всі ці ееви, блохи, михи, суки продажні, підари кончені
Ответить
0
u6464u
це випадково у них місця рядом 
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-1
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