В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».

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Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко посетил миланское дерби в качестве эксперта для итальянского телевидения.

Шевченко, выступая за «Милан», выиграл Лигу чемпионов 2002/03 и завоевал Золотой мяч 2004.

ФОТО. Шевченко посетил миланское дерби в Лиге чемпионов в качестве эксперта