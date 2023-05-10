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  4. ФОТО. Шевченко посетил миланское дерби в Лиге чемпионов в качестве эксперта
Лига чемпионов
10 мая 2023, 22:31 | Обновлено 10 мая 2023, 22:40
1527
1

ФОТО. Шевченко посетил миланское дерби в Лиге чемпионов в качестве эксперта

Вечером 10 мая в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала ЛЧ

10 мая 2023, 22:31 | Обновлено 10 мая 2023, 22:40
1527
1
ФОТО. Шевченко посетил миланское дерби в Лиге чемпионов в качестве эксперта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».

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Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко посетил миланское дерби в качестве эксперта для итальянского телевидения.

Шевченко, выступая за «Милан», выиграл Лигу чемпионов 2002/03 и завоевал Золотой мяч 2004.

ФОТО. Шевченко посетил миланское дерби в Лиге чемпионов в качестве эксперта

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Были времена. У каждого висел постер Шевы в футболке Милана. А на фотке Мальдини наверное травит за его тренерство в Дженоа))
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