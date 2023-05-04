Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 мая.

1A. Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ

В другом матче игрового дня АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом»

1B. Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ

Норвежский форвард превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера

2A. Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери

Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова

2B. Со спорным решением. Шахтер победил Минай

В конце первого тайма мяч пересек линию ворот «Шахтера», но гол не засчитали

3A. Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным

Поединок привлек внимание Комитета честной игры УАФ

3B. Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

В матч 24-го тура УПЛ «Днепр-1» разгромил «Металлист» со счетом 5:0

4A. С хет-триком Пеглоу. Днепр-1 не оставил шансов Металлисту

Команда Кучера не встретила сопротивления от экспериментального состава

4B. На минималке. Заря обыграла Верес, играя с 19-й минуты матча в большинстве

Поединок УПЛ из-за тревог продолжался больше трех часов

5A. Шестое поражение подряд: Львов минимально уступил Александрии

Команда Анатолия Бессмертного еще больше приблизилась к вылету из УПЛ

5B. Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу

Команда Ярослава Вишняка проиграла в третьем матче подряд

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер сборной Англии возглавил Лидс

Сэм Эллардайс заменил на тренерском мостике Хави Грасию

7. ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала

Украинский вингер вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга

8A. Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк

Элина в трех сетах одолела бельгийку Исалин Бонавентюр

8B. Ястремская удачно начала выступления на турнире в Испании

Украинка обыграла Сару Соррибес-Тормо

9. ОФИЦИАЛЬНО. Новый шанс Деревянченко: украинец проведет бой в июне

Боксер сразится против Хайме Мунгии

10A. Ассист Цыганкова, ошибка Зинченко, неудача Коваленко

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. ФК Львов и попытки обрести бессмертие

Если «сине-золотые львы» вылетят из УПЛ, то это будет на совести менеджмента