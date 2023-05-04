Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк
Главные новости за 3 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 мая.
1A. Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
В другом матче игрового дня АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом»
1B. Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Норвежский форвард превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера
2A. Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова
2B. Со спорным решением. Шахтер победил Минай
В конце первого тайма мяч пересек линию ворот «Шахтера», но гол не засчитали
3A. Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Поединок привлек внимание Комитета честной игры УАФ
3B. Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
В матч 24-го тура УПЛ «Днепр-1» разгромил «Металлист» со счетом 5:0
4A. С хет-триком Пеглоу. Днепр-1 не оставил шансов Металлисту
Команда Кучера не встретила сопротивления от экспериментального состава
4B. На минималке. Заря обыграла Верес, играя с 19-й минуты матча в большинстве
Поединок УПЛ из-за тревог продолжался больше трех часов
5A. Шестое поражение подряд: Львов минимально уступил Александрии
Команда Анатолия Бессмертного еще больше приблизилась к вылету из УПЛ
5B. Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Команда Ярослава Вишняка проиграла в третьем матче подряд
6. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер сборной Англии возглавил Лидс
Сэм Эллардайс заменил на тренерском мостике Хави Грасию
7. ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
Украинский вингер вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга
8A. Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Элина в трех сетах одолела бельгийку Исалин Бонавентюр
8B. Ястремская удачно начала выступления на турнире в Испании
Украинка обыграла Сару Соррибес-Тормо
9. ОФИЦИАЛЬНО. Новый шанс Деревянченко: украинец проведет бой в июне
Боксер сразится против Хайме Мунгии
10A. Ассист Цыганкова, ошибка Зинченко, неудача Коваленко
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
10B. ФК Львов и попытки обрести бессмертие
Если «сине-золотые львы» вылетят из УПЛ, то это будет на совести менеджмента
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