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Чемпионат Украины
Черноморец
03.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 16:54 | Обновлено 03 мая 2023, 17:22
1936
1

Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу

Команда Ярослава Вишняка проиграла в третьем матче подряд

03 мая 2023, 16:54 | Обновлено 03 мая 2023, 17:22
1936
1
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
УПЛ

Матчи посреди недели являются уже привычной практикой для украинской Премьер-лиги в 2023 году, потому что команды стремятся наверстать ранее перенесенные по определенным причинам встречи, но чтобы провести сразу полноценный тур за два дня – такое случается в наших реалиях крайне редко. Двадцать четвертый по счету раунд национального первенства был в этом плане исключением, однако задачи, решаемые по его ходу команды, были неизменными.

Например, одесский «Черноморец» под руководством Романа Григорчука очень озабочен вопросом собственного выживания в «элитном» дивизионе, потому что какой бы яркий футбол не демонстрировали «моряки» в текущем году, однако им все никак не удавалось отдалиться от зоны вылета и переходных матчей. В то же время соперникам одесситов, ковалевскому «Колосу», подобный сценарий вряд ли угрожал, потому что в контексте команды Ярослава Вишняка мы снова можем говорить о намеках на борьбу за еврокубки.

Но с таким началом игры, которое в этот раз было в исполнении команды из Ковалевки, ни в какие международным соревнованиям стремиться не надо. Гости словно вовремя не проснулись, поэтому упустили подачу углового с правого фланга от Кузыка на ближнюю штангу уже на седьмой минуте, а ее головой завершил в дальний угол Бадибанга без всякого сопротивления. «Черноморец» сразу почувствовал, что имеет преимущество над соперниками и пытался закрывать их уже на чужой половине поля.

Такая тактика довольно неплохо работала еще и при том условии, что «черно-белые» очень медленно передвигались именно в позиционном наступлении, из-за чего единственной реальной возможностью атаковать для них были контрнаступления на больших скоростях. А там уже сказывался элементарный брак во время простых передач на короткие расстояния. Разве что на 11-й минуте произошел вполне приличный выпад, но его завершил в центре чужого штрафного удар над воротами от Ориховского.

Солнце в Одессе в этот весенний день уже заметно припекало, поэтому футболисты словно пытались оттаять от зимнего льда. Игра была очень неторопливой и без акцентов с обеих сторон, поэтому заинтересованность в ней по ходу первого тайма постепенно спадала у незаангажированных зрителей. Надежды были на вторую половину, однако «Колос» словно всем видом показывал, что отказывается ускоряться в направлении чужих ворот.

И в итоге команде Вишняка за это очень сильно прилетело. Причем – от собственного футболиста. Чоботенко на 57 минуте перехватывал передачу соперника с правого фланга, а получилось так, что мяч от его ноги по причудливой траектории перелетел Волынца, который также решил сыграть на выходе. Получился довольно интересный по исполнению автогол, хотя и Алефиренко словно коршун пытался записать на себя этот мяч.

Через несколько минут после этого «Колос» получил наиболее подходящий случай для того, чтобы забить в этой игре, однако Ильин попал в ближнюю к себе стойку пустых ворот в завершение прострела с правого фланга вратарским, который немного подцепил до этого Попов. Очевидно, гости от этой неудачи еще больше потеряли веру в себя, и в итоге пропустили в третий раз, когда на 71 минуте Путря с правого фланга дотянул мяч до предела штрафной, пробил, а Волынец небрежно перевел мяч на ногу стоящего неподалеку Демченко.

Но на этом приключения «Колоса» в этой игре тоже не завершились. На 78 минуте обычный подкат на левом фланге защиты от Исаенко был направлен в ноги Кузику, однако арбитр Роман Блавацкий увидел повод для прямой красной карточки. VAR, чтобы изменить мнение рефери, на этом матче не было. Не стоит говорить, что после этого ни о каких возможностях для гостей мы больше не говорили.

В эти выходные одесский «Черноморец» сыграет домашний матч против днепровского «Днепра-1», а ковалевский «Колос» наведается в гости к ровенскому «Вересу».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Черноморец» – «Колос» - 3:0

Бадибанга, 7, Чоботенко, 57 (авт.), Демченко, 71

Кузык, 36 – Чоботенко, 27

Исаенко, 78 (грубый фол)

«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Демченко (Политило, 89), Васильев, Кузык (Задоя, 83) – Алефиренко (Войтиховский, 88), Авагимян (Гладкий, 83), Бадибанга (Штогрин, 82).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко – Милько, Богданов (Исаенко, 61) – Болбат (Гусол, 86), Ориховский, Ильин (Велетень, 86) – Лысенко (Попов, 60).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 13 (5) – 5 (0)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Колос Колос Ковалевка отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Александр Белогубко
всё правильно сделал ГРИ на несколько минут выпустил Штогрина-Гладкого -Политыло --когда счёт был 3-0 а Войтиховского и Задою надо было выпускать раньше --молодцы 
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