Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморцу не хватает мастерства. Были матчи получше»
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 23:45 |
161
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморцу не хватает мастерства. Были матчи получше»

Команда поднялась в таблице

03 мая 2023, 23:45 |
161
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморцу не хватает мастерства. Были матчи получше»
ФК Черноморец

«Черноморец» в матче УПЛ обыграл «Колос« со счетом 3:0. Команда сразу поднялась на 9-е место, однако наставник Роман Григорчук остался не очень доволен качеством футбола.

«Завершение атаки – это можно ассоциировать с мастерством футболистов, это однозначно. Где-то не доигрывают эти моменты, неправильные решения принимаются – мы понимаем, что этого мастерство и, конечно, нам его не хватает, поэтому над этим надо работать. Сначала – это талант футболиста, потом – это работа, а дальше – опыт. Такая игра, как сегодня, должна обогащать футболиста. В следующем матче он должен сделать коррективы, поправки и быть в атаке более агрессивными, настойчивыми. Завершение атаки этого требует».

«Ни в коем случае не могу анализировать игру «Колоса», потому что я с большим уважением отношусь к клубу, они многого добились в футболе. Поэтому никак не буду комментировать игру соперника. Я могу комментировать игру «Черноморца». Футболисты сегодня делали очень многое для результата. Эти три очка очень важны в стратегическом плане. Поэтому какие-то моменты могут страдать – красота футбола. Возможно, где-то было больше прагматизма, чем красоты».

«По стилю, по тому, как мы договаривались развивать атаки, какие средства применять, тактические и технические элементы – в этом плане мы были неплохи. Но, конечно, у нас были лучшие игры, чем сегодня, которые мы не выиграли», – сказал Григорчук.

По теме:
Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец Одесса Колос Ковалевка Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Футбол | 03 мая 2023, 17:40 45
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери

Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова

Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Футбол | 03 мая 2023, 21:25 64
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным

Поединок привлек внимание Комитета честной игры УАФ

Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Футбол | 03.05.2023, 00:55
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Футбол | 03.05.2023, 16:54
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Холанд будет рвать. Стартовые составы на матч Ман Сити с Вест Хэмом
Футбол | 03.05.2023, 21:43
Холанд будет рвать. Стартовые составы на матч Ман Сити с Вест Хэмом
Холанд будет рвать. Стартовые составы на матч Ман Сити с Вест Хэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
02.05.2023, 10:38 9
Футбол
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
03.05.2023, 14:25 30
Футбол
Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ
Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ
02.05.2023, 09:21 1
Хоккей
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
02.05.2023, 20:55 8
Бокс
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Ротань в Александрии: шило на мыло?
02.05.2023, 18:00 17
Футбол
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
03.05.2023, 06:30 8
Футбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности