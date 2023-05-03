Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморцу не хватает мастерства. Были матчи получше»

«Черноморец» в матче УПЛ обыграл «Колос« со счетом 3:0. Команда сразу поднялась на 9-е место, однако наставник Роман Григорчук остался не очень доволен качеством футбола.

«Завершение атаки – это можно ассоциировать с мастерством футболистов, это однозначно. Где-то не доигрывают эти моменты, неправильные решения принимаются – мы понимаем, что этого мастерство и, конечно, нам его не хватает, поэтому над этим надо работать. Сначала – это талант футболиста, потом – это работа, а дальше – опыт. Такая игра, как сегодня, должна обогащать футболиста. В следующем матче он должен сделать коррективы, поправки и быть в атаке более агрессивными, настойчивыми. Завершение атаки этого требует».

«Ни в коем случае не могу анализировать игру «Колоса», потому что я с большим уважением отношусь к клубу, они многого добились в футболе. Поэтому никак не буду комментировать игру соперника. Я могу комментировать игру «Черноморца». Футболисты сегодня делали очень многое для результата. Эти три очка очень важны в стратегическом плане. Поэтому какие-то моменты могут страдать – красота футбола. Возможно, где-то было больше прагматизма, чем красоты».

«По стилю, по тому, как мы договаривались развивать атаки, какие средства применять, тактические и технические элементы – в этом плане мы были неплохи. Но, конечно, у нас были лучшие игры, чем сегодня, которые мы не выиграли», – сказал Григорчук.