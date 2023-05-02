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Чемпионат Украины
Черноморец
03.05.2023 15:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 22:44 |
150
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Черноморец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Будет ли первая победа одесситов над ковалевцами?

02 мая 2023, 22:44 |
150
0
Черноморец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

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Черноморец

«Черноморец» перед матчем занимает двенадцатое место в турнирной таблице, но плотность в нижней половине такова, что одна-две победы или поражения могут существенно изменить позицию команд. Не лишним для одесситов стало, пожалуй, все же «незапланированное» очко, которое они сенсационно набрали с донецким «Шахтером».

Ряд футболистов одесской команды привлекли к себе внимание весной. Это Максим Брагару, раскрывшийся на необычной для себя позиции левого защитника, Владимир Салюк, цементирующий центр защиты, и особенно Алефиренко.

Даниил, похоже, нашел тренера, который может раскрыть его сильные стороны, и забивает чуть ли не в каждом матче. В последний раз он отмечался (сразу дублем) в матче позапрошлого тура с «Кривбассом» (3:2). Матч 23 тура - против луганской «Зари», из которой форвард и был арендован - оказался сухим для Алефиренко, но только из-за того, что он пропускал игру из-за перебора желтых карточек, поэтому есть основания полагать, что его голевая феерия продолжится с ковалевцами.

Колос

Ковалевская команда как-то выпадает из информационного поля УПЛ, не запоминаясь разными незаурядными событиями. Правда, когда вы упоминаете «Шахтер» или «Днепр-1», на ум приходит чемпионская гонка, «Заря» - думаете о крепком коллективе ван Леувена, «Динамо» или «Ворсклу» - на ум приходит провал сезона, «Кривбасс» - характер, «Рух» или «Ингулец» - отобранные очки у «Динамо» и резонансный случай по неналичию на их очном матче VAR, «Черноморец» - голы Алефиренко... Этот список можно продолжать, но «Колос» входит в малочисленную группу команд, проводящих какой-то невнятный сезон и не запоминающийся. Некому уже обматерить журналистов, как делал Костышин, организовать эпопею с режимом на сборах, как Селезнев в свое время и т.д., о поезде тоже уже все забыли...

На данный момент команда Вишняка занимает в турнирной таблице восьмое место, входя в пелетон команд с шестого места по тринадцатое, имеющих в своем активе от 23 до 31 очков. В предыдущем туре «колоски» играли с «Шахтером», забили первые, но уступили 1:3.

Футболисты «Колоса» Евгений Исаенко, Павел Ореховский и Евгений Смирный имеют в своей карьере опыт выступлений именно за «Черноморец», поэтому в среду будут играть с двойной мотивацией.

Ну и в составе ковалевцев есть футболист, который, если забьет в матче с одесситами или так или иначе будет заметной фигурой, станет источником для интересных заголовков в прессе. Найдете его сами в ориентировочных составах ниже?

Статистика встреч

Между собой команды провели 4 матча: +0=2-2, разница мячей 2-5 в пользу «Колоса». В УПЛ было сыграно два матча, в них по разу выиграл «Колос» и была зафиксирована ничья. Две другие игры (0:0, 0:2) были в плей-офф за место в УПЛ по итогам сезона 2018/2019. Тогда «Колос» поднялся из Первой лиги, а «Черноморец», напротив, опустился на дивизион ниже.

Игра первого круга законилась ничьей 1:1, забивали Селин и Ориховский.

Ориентировочные составы

«Черноморец»: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Демченко - Бадибанга, Кузык, Алефиренко - Юсов.

«Колос»: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский, Болбат – Лысенко.

Прогноз на противостояние

Предположим, что «Черноморец» одержит свою первую в истории победу над «Колосом». Это сделать будет непросто, но команда Григорчука сейчас очевидно на ходу.

3 мая, среда

«Черноморец» – «Колос»
Стадион «Черноморец». 15:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
ЧЕРНОМОРЕЦ КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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