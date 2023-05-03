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Черноморец
03.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 18:19 |
493
1

Черноморец – Колос – 3:0. Одесса все выше. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ

03 мая 2023, 18:19 |
493
1
Черноморец – Колос – 3:0. Одесса все выше. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

В среду, 3 мая, состоялся матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Черноморец» – «Колос» - 3:0

Бадибанга, 7, Чоботенко, 57 (авт.), Демченко, 71

Исаенко, 78 (грубый фол)

«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Демченко (Политило, 89), Васильев, Кузык (Задоя, 83) – Алефиренко (Войтиховский, 88), Авагимян (Гладкий, 83), Бадибанга (Штогрин, 82).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко – Милько, Богданов (Исаенко, 61) – Болбат (Гусол, 86), Ориховский, Ильин (Велетень, 86) – Лысенко (Попов, 60).

События матча

78’
Евгений Исаенко (Колос К) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Демченко (Черноморец).
58’
ГОЛ ! Автогол забил Сергей Чоботенко (Колос К).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Зиги Бадибанга (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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vruthiy-112
Радію за Одесу, Чорноморець,  Григорчука і Юру Іванова.!!! 
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