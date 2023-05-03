Черноморец – Колос – 3:0. Одесса все выше. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ
В среду, 3 мая, состоялся матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос».
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Черноморец» – «Колос» - 3:0
Бадибанга, 7, Чоботенко, 57 (авт.), Демченко, 71
Исаенко, 78 (грубый фол)
«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Демченко (Политило, 89), Васильев, Кузык (Задоя, 83) – Алефиренко (Войтиховский, 88), Авагимян (Гладкий, 83), Бадибанга (Штогрин, 82).
«Колос»: Волынец – Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко – Милько, Богданов (Исаенко, 61) – Болбат (Гусол, 86), Ориховский, Ильин (Велетень, 86) – Лысенко (Попов, 60).
События матча
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