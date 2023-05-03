В среду, 3-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

Коллектив Романа Григорчука перспективно начал вторую половину сезона УПЛ, однако затем затормозил в своей попытке выбраться из подвала турнирной таблицы. «Моряки» все еще имеют одинаковое количество очков с «Минаем», который идет первым в зоне переходных матчей, но в ближайшее время ситуация может измениться к лучшему. «Черноморец» сыграет дома против «Колоса», который проиграл два последних матча, но при этом соперниками у команды Ярослава Вишняка были не кто-нибудь, а «Шахтер» (1:3) и «Заря» (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.