Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Колос. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Черноморец
03.05.2023 15:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 01:09 | Обновлено 03 мая 2023, 01:10
22
0

Черноморец – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

03 мая 2023, 01:09 | Обновлено 03 мая 2023, 01:10
22
0
Черноморец – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец Одесса

В среду, 3-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

Коллектив Романа Григорчука перспективно начал вторую половину сезона УПЛ, однако затем затормозил в своей попытке выбраться из подвала турнирной таблицы. «Моряки» все еще имеют одинаковое количество очков с «Минаем», который идет первым в зоне переходных матчей, но в ближайшее время ситуация может измениться к лучшему. «Черноморец» сыграет дома против «Колоса», который проиграл два последних матча, но при этом соперниками у команды Ярослава Вишняка были не кто-нибудь, а «Шахтер» (1:3) и «Заря» (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Зробити ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Колос
Шахтер Донецк – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
прогнозы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Колос Колос Ковалевка
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Бокс | 02 мая 2023, 16:58 0
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса

Американский экс-чемпион высказал экспертное мнение

Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»
Футбол | 02 мая 2023, 18:15 10
Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»
Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»

Клуб боится, что ФИФА продлит свое решение на новый сезон

Мадуэке отыграл один гол для Челси. Зинченко проспал рывок соперника
Футбол | 02.05.2023, 23:27
Мадуэке отыграл один гол для Челси. Зинченко проспал рывок соперника
Мадуэке отыграл один гол для Челси. Зинченко проспал рывок соперника
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Футбол | 02.05.2023, 18:00
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Бокс | 02.05.2023, 09:55
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
01.05.2023, 16:15 53
Футбол
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
02.05.2023, 12:10 9
Волейбол
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
01.05.2023, 15:36 2
Баскетбол
Контракт для рекордсмена. Ман Сити хочет переоформить договор Холанда
Контракт для рекордсмена. Ман Сити хочет переоформить договор Холанда
01.05.2023, 13:28
Футбол
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности