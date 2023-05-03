Ассист Цыганкова, ошибка Зинченко, неудача Коваленко

Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг на минувших выходных и мидвик.

Соболь не помог избежать поражения

«Страсбург» дома уступил «Лиону» – 1:2.

Морган Самсон вывел хозяев вперед в начале матча. «Лион» ответил дважды на исходе первого тайма.

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и был заменен в середине второй половины игры. Украинский левый латераль активно подключался к атаке, во втором тайме из удобной позиции не смог отдать точный пас на партнера.

«Страсбург» находится на 15 месте в зоне риска вылета из Лиги 1. Команда Соболя только благодаря лучшим личным показателям опережает «Брест» и «Нант».



Отсутствие реализации Коваленко

«Специя» дома уступила «Монце» – 0:2.

Гости открыли счет в середине первого тайма, а уже в добавленное к матчу время удвоили свое преимущество.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе «Специи». Украинец отыграл 58 минут, после чего был заменен. Коваленко имел три шанса забить.

Уже на 2-й минуте бывший игрок «Шахтера» мог открывать счет в матче, но не попал по мячу из удобной позиции. В середине тайма из пределов вратарской с лета не смог переиграть голкипера соперников. Коваленко хотел «щечкой» переправить мяч в сетку вместо того, чтобы расстрелять ворота «Монцы». Третий свой момент Виктор имел очень скоро, но он проиграл верховую дуэль защитнику гостей.

Коваленко стал одним из виновников первого пропущенного мяча. Не заблокировал удар Патрика Чуррия из-за пределов штрафной. В начале второго тайма чуть не срезал головой мяч в свои ворота. Украинского полузащитника выручил вратарь «Специи». После чего Виктора сразу заменили.

После поражения «Специя» находится на границе зоны вылета. Идущую на 18-м месте «Верону» команда Коваленко опережает только благодаря лучшим личным показателям.



Миколенко отыграл полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко против Джеймса Меддисона

В битве аутсайдеров «Эвертон» сыграл в гостях вничью с «Лестером» – 2:2.

Ириски быстро вышли вперед благодаря пенальти, но к концу первого тайма дважды пропустили. В начале второго тайма Алекс Ивоби установил окончательный счет в матче.

Виталий Миколенко отыграл весь матч. Стал одним из виновников первого пропущенного мяча, когда проиграл верховую борьбу в своей штрафной. В конце первой половины игры не позволил Джеймсу Мэддисону ударить по воротам после нереализованного пенальти. Виталий принял участие в комбинации, которая привела ко второму забитому мячу «Эвертона».

После поражения «Эвертон» оказался на предпоследнем месте АПЛ. До спасительной 17-й позиции – одно очко.



Ошибка Зинченко, Мудрик оживил игру

«Арсенал» не оставил никаких шансов «Челси» – 3:1.

Судьба поединка была решена еще в первом тайме, когда «канониры» забили 3 мяча. Дубль на свой счет записал Мартин Эдегор и еще один гол забил Габриэль Жезус. «Челси» смог забить гол престижа в середине второго тайма усилиями Нони Мадуэке.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле 70 минут. Украинец привычно помогал в позиционной атаке. Участвовал в атаках своей команды, которые привели к первым двум забитым мячам в ворота «Челси». В середине второго тайма Зинченко проспал рывок Мадуэке, что привело к голу гостей. После чего Александр был заменен.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик убегает от Бена Уайта



Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Вышел в середине второго тайма при счете 3:1. Украинский вингер сделал хорошую подачу на Кая Хаверца, но немцу удар не удался. Сделал хороший заброс и выполнил опасно штрафной.

Зинченко и Мудрик не сыграли друг против друга. Михаил вышел на поле за мгновение до того, как заменили Александра.

После победы «Арсенал» вернулся на вершину АПЛ. «Канониры» на 2 очка опережают «Манчестер Сити», но «горожане» провели на две игры меньше. «Челси» на 12-й позиции с отрывом в 9 очков от зоны вылета.



Четвертый ассист Цыганкова

«Жирона» в гостях победила «Севилью» – 2:0.

В середине первого тайма Хуанпе открыл счет после углового. В начале второй половины игры Тати Кастельянос удвоил преимущество каталонцев.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и отыграл 89 минут. Сделал ассист на Кастельяноса, когда очень быстро сориентировался в штрафной площади соперника. Проявил себя как командный футболист, а не эгоист. Отдал партнеру, находившемуся в более выгодной позиции для удара. Голевая передача стала для украинского вингера четвертой в Ла Лиге.



Собственно, кроме ассиста, особенно ничем Цыганков не отличился, получив за матч невысокую оценку от аналитических порталов. Виктору было очень непросто играть против физически сильной, агрессивной, прессингующей команды. При этом, обычно Цыганков выполнял много тактической работы - закрывал свою позицию в обороне, предлагал себя партнерам при атаке. Соперники уже изучили сильные стороны украинца, а чего-то нового Виктор показать пока не может.

После победы «Жирона» приблизилась к еврокубкам. До Лиги Конференций – 5 очков.

Руслан Малиновский пропустил поединок «Марселя» против «Осера» (2:1) из-за травмы. Илья Забарный просидел весь матч «Борнмута» против «Лидса» (4:1) на скамье запасных. Та же участь ожидала вратаря «Реала» Андрея Лунина в игре против «Реала Сосьедад».

Сергей ТИЩЕНКО