ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
Украинский вингер вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга
Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» болельщики направили лазер на украинского вингера Михаила Мудрика.
В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).
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Вингер синих Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.
В одном из эпизодов матча лазер с трибун был направлен прямо на Мудрика, который собирался исполнить штрафной удар.
После матча Мудрик опубликовал в stories Instagram фото момента с лазером.
В 2021 году лазер был направлен на вратаря Каспера Шмейхеля во время полуфинала между Англией и Данией на Евро-2020. В результате расследования Футбольная ассоциация Англии (FA) была оштрафована на 30 тысяч евро.
Пост Мудрика в Instagram
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