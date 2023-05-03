ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» болельщики направили лазер на украинского вингера Михаила Мудрика.

В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).

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Вингер синих Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

В одном из эпизодов матча лазер с трибун был направлен прямо на Мудрика, который собирался исполнить штрафной удар.

После матча Мудрик опубликовал в stories Instagram фото момента с лазером.

В 2021 году лазер был направлен на вратаря Каспера Шмейхеля во время полуфинала между Англией и Данией на Евро-2020. В результате расследования Футбольная ассоциация Англии (FA) была оштрафована на 30 тысяч евро.

Пост Мудрика в Instagram