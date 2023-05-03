Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери

В матче 24-го тура УПЛ «Шахтер» минимально обыграл «Минай» (1:0) благодаря голу, который в дебюте матча забил Лассина Траоре.

В конце первого тайма произошел скандальный эпизод. Арбитр Николай Балакин не засчитал гол «Миная» после удара Дмитрия Немчанинова, когда мяч, похоже, пересек линию ворот.

У представителей «Миная» после матча в подтрибунном помещении произошел конфликт с рефери, информирует журналист Игорь Семйон. Дошло до того, что разнимать конфликтующие стороны пришлось не только главе службы безопасности «Миная», но даже главному тренеру клуба Владимиру Шарану.

Оценивая момент с незафиксированным голом, наблюдатель арбитров Сергей Задиран сказал, что это тяжелый момент, нужны технологии, трудно определить наверняка, и, возможно, мяч линию полностью не пересек.

Видео скандального момента