Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова
В матче 24-го тура УПЛ «Шахтер» минимально обыграл «Минай» (1:0) благодаря голу, который в дебюте матча забил Лассина Траоре.
В конце первого тайма произошел скандальный эпизод. Арбитр Николай Балакин не засчитал гол «Миная» после удара Дмитрия Немчанинова, когда мяч, похоже, пересек линию ворот.
У представителей «Миная» после матча в подтрибунном помещении произошел конфликт с рефери, информирует журналист Игорь Семйон. Дошло до того, что разнимать конфликтующие стороны пришлось не только главе службы безопасности «Миная», но даже главному тренеру клуба Владимиру Шарану.
Оценивая момент с незафиксированным голом, наблюдатель арбитров Сергей Задиран сказал, что это тяжелый момент, нужны технологии, трудно определить наверняка, и, возможно, мяч линию полностью не пересек.
Видео скандального момента
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за 30 матчів це 900 тисяч = 0,9 лям.
за попадання в ЛЧ дають 40 лям.
40 - 0,9 = 39,1 лям прибутку.
бізнес...
ну как это почему? - потому что и судейка и его кураторы из судейского корпуса и их кураторы из ффу - все пляшут под дудку ФК Гудок, чтобы тот попал в ЛЧ на шаровые 40 лямов. А потом всей этой шушаре с этого пирога будут давать куски. Вот и все .
Повторюсь, если бы было нужно Балакин бы сам забил Минаю
А он стоит аж за штрафной. Все вопросы к боковому. Но не видно с какого он боку.) И смог бы определить насколько мяч был за профилем штанги. А ведь раньше так играли и на ЧМ. Без всяких ВАР.