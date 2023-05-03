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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 17:40 | Обновлено 03 мая 2023, 18:06
5026
33

Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери

Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова

03 мая 2023, 17:40 | Обновлено 03 мая 2023, 18:06
5026
33
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Setanta Sports

В матче 24-го тура УПЛ «Шахтер» минимально обыграл «Минай» (1:0) благодаря голу, который в дебюте матча забил Лассина Траоре.

В конце первого тайма произошел скандальный эпизод. Арбитр Николай Балакин не засчитал гол «Миная» после удара Дмитрия Немчанинова, когда мяч, похоже, пересек линию ворот.

У представителей «Миная» после матча в подтрибунном помещении произошел конфликт с рефери, информирует журналист Игорь Семйон. Дошло до того, что разнимать конфликтующие стороны пришлось не только главе службы безопасности «Миная», но даже главному тренеру клуба Владимиру Шарану.

Оценивая момент с незафиксированным голом, наблюдатель арбитров Сергей Задиран сказал, что это тяжелый момент, нужны технологии, трудно определить наверняка, и, возможно, мяч линию полностью не пересек.

Видео скандального момента

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Источник Sport.ua
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Комментарии 33
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nick07
так, і це ще один аргумент щодо застосування ВАР у всіх матчах УПЛ
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+4
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SandroKing
Непонятно только зачем этот цирк под названием чемпионат устраивать? Назначте сразу чемпиона да и дело с концом.
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+2
Виктор Войцеховский
Да все просто. У ФК Тротил игра рукой считается разрешенной, а им забить нужно минимум вдвое больше, потому что голы соперников часто отменяют. Это их философия, дамирфутбол, они иначе жить не умеют и чемпионами никогда честно не становились. 
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+2
Burevestnik
ніхто не виключає "прикормку" арбітрів, можливо по 30 тис. євро за матч. 
за 30 матчів це 900 тисяч = 0,9 лям. 
за попадання в ЛЧ дають 40 лям.
40 - 0,9 = 39,1 лям прибутку. 
бізнес...  
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+2
Calm
Потрібно було набити лице судді і все
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+2
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Fant24
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Fant24
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+1
20052011
Даже на фото, без всяких технологий видно, что мяч полностью пересек линию ворот, а балакину и боковому этого не видно. Так для чего вы там находитесь, взяточники конченные? За что же вы получаете приличные бабки? Одно дывным давно ясно, что худшие традиции судейства продолжаются, а под предводительством вора павелки по другому и быть не может. Все футбольное хозяйство Украины - это коррупционное кодло! На фронт их.
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0
FunnyCat_____
в Минае не могут быть такими наивными 
ну как это почему? -  потому что и судейка и его кураторы из судейского корпуса и их кураторы из ффу -  все пляшут под дудку ФК Гудок, чтобы тот попал в ЛЧ на шаровые 40 лямов. А потом всей этой шушаре с этого пирога будут давать куски. Вот и все .
Повторюсь, если бы было нужно Балакин бы сам забил Минаю 
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0
Fant24
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0
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⬆️
Отличное  фото! Вон стоит Балакин.   А тут мяч  за спиной Трубина делает прыг- скок.  Что он может зафиксировать?   Доли секунды!  
А он стоит аж за штрафной.  Все вопросы к боковому. Но не видно с какого он боку.)  И смог бы определить насколько мяч был за профилем штанги.  А ведь раньше так  играли и на ЧМ. Без всяких ВАР.
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-1
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Old T
Балакин - 1,86 м.   До ворот  20 метров.  Угол зрения - 5,3 градуса.  Для него мяч и линия ворот находятся в одной плоскости.
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-2
Gargantua
та да, очень тяжелый момент ))
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-2
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