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  4. ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 14:25 | Обновлено 03 мая 2023, 14:30
1445
7

ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера

Похоже, мяч полностью пересек линию ворот

03 мая 2023, 14:25 | Обновлено 03 мая 2023, 14:30
1445
7
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

В конце первого тайма матча 24-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай» возник скандальный эпизод. Игрок гостей Дмитрий Немчанинов нанес удар по воротам «Шахтера», мяч от перекладины ударился об газон и, как показывают повторы, полностью пересек линию ворот.

Арбитр матча Николай Балакин этого не увидел и гол не засчитал. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Шахтера».

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Шахтер Донецк Минай Шахтер - Минай Украинская Премьер-лига фото Николай Балакин судейство
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Batya
браво федерація...
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+4
serhiy
Браво,педерація !
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+3
stopor2016
Для кого це новина  -  підніміть руку !
Ответить
+1
Лариса Герасименко
а чего они не купили Минай, неужели судья дешевле и они просто экономят?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
gvs58
Нічого дивного! А навпаки могло б бути? Невпевнений!
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0
Лариса Герасименко
просто интересно в чем смысл такого турнира, где над командами издеваются а из зрителей делают дураков?
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0
vitaha33
Помилково?
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0
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