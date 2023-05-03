ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера

В конце первого тайма матча 24-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай» возник скандальный эпизод. Игрок гостей Дмитрий Немчанинов нанес удар по воротам «Шахтера», мяч от перекладины ударился об газон и, как показывают повторы, полностью пересек линию ворот.

Арбитр матча Николай Балакин этого не увидел и гол не засчитал. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Шахтера».