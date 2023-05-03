Украина. Премьер лига03 мая 2023, 14:25 | Обновлено 03 мая 2023, 14:30
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ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
Похоже, мяч полностью пересек линию ворот
03 мая 2023, 14:25 | Обновлено 03 мая 2023, 14:30
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В конце первого тайма матча 24-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай» возник скандальный эпизод. Игрок гостей Дмитрий Немчанинов нанес удар по воротам «Шахтера», мяч от перекладины ударился об газон и, как показывают повторы, полностью пересек линию ворот.
Арбитр матча Николай Балакин этого не увидел и гол не засчитал. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Шахтера».
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Комментарии 8
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браво федерація...
Браво,педерація !
Для кого це новина - підніміть руку !
а чего они не купили Минай, неужели судья дешевле и они просто экономят?
Показать Скрыть 1 ответ
Нічого дивного! А навпаки могло б бути? Невпевнений!
просто интересно в чем смысл такого турнира, где над командами издеваются а из зрителей делают дураков?
Помилково?
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