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Днепр-1
03.05.2023 13:00 – FT 5 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 14:59 | Обновлено 03 мая 2023, 15:25
1486
10

С хет-триком Пеглоу. Днепр-1 не оставил шансов Металлисту

Команда Александра Кучера не встретила сопротивления от экспериментального состава соперников

03 мая 2023, 14:59 | Обновлено 03 мая 2023, 15:25
1486
10
С хет-триком Пеглоу. Днепр-1 не оставил шансов Металлисту
СК Днепр-1

Единственная визуальная интрига встречи между «Днепром-1» и «Металлистом» - персона главного тренера днепрян, работавшего ранее в харьковской команде. Александр Кучер стоял у истоков возрождения «Металлиста», прошел с ним все ступеньки отечественного профессионального футбола, но на данный момент возглавляет «Днепр-1». Иных весомых «раздражителей» в этого поединка, на первый взгляд, не было, ведь встречались вторая сверху в таблице и вторая снизу команды.

«Днепр-1» уверенно штампует победы, тогда как «Металлист» порядком уже и забыл, когда побеждал: его безвыигрышный сериал насчитывает рекордные для клуба 16 поединков. Не помогла харьковской команде и смена тренера в межсезонье: Перица Огненович все еще остается без побед (три ничьи и пять поражений).

Учитывая огромную «классовую» разницу между командами, сложно было ожидать от игры упорного противостояния. Все-таки на данный момент оппоненты находятся в разных весовых категориях.

Дебют встречи лишь подтвердил предматчевые прогнозы. Уже на второй минуте Довбик имел хорошую возможность увеличить свой лицевой бомбардирский счет, но с линии штрафной зоны запустил мяч выше ворот.

Чуть позже выше цели с неплохой позиции запустил мяч и Гуцуляк, создавший для себя оперативное пространство на правом крыле атаки.

С третьей попытки днепряне попали в створ ворот соперника: это Довбик бил с острого угла, но голкипер отвел угрозу.

На 18-й минуте подопечным Кучера удалась размашистая атака «веером», на острие которой оказался Гуцуляк. Однако, как и несколькими минутами ранее, Алексей пробил выше ворот.

Спустя семь минут номинальным хозяевам поля удалась еще одна красивая атака, но снова не хватило завершающего точного удара: Когут не использовал классную передачу Пихаленка.

А вот Танковский пробивал и сильно, и точно, но Костык справился с этой опасностью.

Пару минут позже харьковский голкипер снова сверкнул мастерством, когда справился с ударом Довбика фактически в упор.

Но с ударом Пеглоу в следующем моменте Орест не справился. Да и вряд ли он мог что-то сделать в том эпизоде, ведь удар был метров с семи, без противодействия.

Пеглоу вообще стал героем финишного отрезка первого тайма. Сначала бразилец оформил дубль, сыграв на добивании после удара Пихаленка.

А затем 21-летний форвард выступил уже в роли ассистента: с его передачи в одно касание отличился Гуцуляк. 3:0 уже в первой половине встречи, без малейшего намека на интригу. И на сопротивление оппонента.

Второй тайм превратился в формальность.

Тем не менее, «Металлист» попытался ответить хотя бы голом престижа. На 50 минуте харьковчанам удалось нанести первый удар в сторону ворот соперника. Правда, лишь в сторону.

В свою очередь, днепряне тоже не собирались успокаиваться на достигнутом. Особенно Довбик. Главный бомбардир «Днепра-1» и текущего сезона УПЛ очень хотел отличиться. Но не получалось. Причем даже в таких моментах, когда, казалось, мячу и деваться некуда (на 61-й минуте).

Однако Артем напрямую поучаствовал в четвертом взятии ворот «Металлиста». Форвард метров с двенадцати пробивал по воротам, Костык мяч отбил, но прямо на набегающего Пидлепенца, и Евгений без проблем переиграл голкипера.

На финишный отрезок матча Кучер выпустил Валерия Лучкевича, который очень долгое время отсутствовал из-за тяжелой травмы. Отличиться чем-то заметным защитнику не удалось, однако уже сам факт его появления обращает на себя внимание.

На последних секундах матча днепряне забили пятый гол. Снова отличился Пеглоу. И снова активное участие во взятии ворот принимал Довбик.

В итоге все закончилось так, как и изначально прогнозировалось. «Днепр-1» добыл уверенную и простую победу и продолжает чемпионскую гонку с «Шахтером». «Металлист» закономерно и без шансов проиграл. Харьковчане продлили свою безвыигрышную серию до 17 матчей. И остаются на предпоследнем месте в таблице.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Днепр-1» – «Металлист» - 5:0

Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76

Прядун, 14

«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита (Рубчинский, 59), Сарапий, Адамюк, Хайнер (Лучкевич, 79) – Танковский – Пеглоу, Когут (Назаренко, 59), Пихалонок (Танчик, 64), Гуцуляк (Пидлепенец, 64) – Довбык.

«Металлист»: Костик – Николишин (Дегтярь, 64), Пати, Ралюченко, Шамич (Мизюк, 46) – Чидомере, Панасенко (Синчук, 78), Чайковский (Самуэл, 35) – Багачанский, Прядун (Рязанцев, 46), Наумец.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 19 (11) – 2 (1)
Угловые: 10 – 0
Оффсайды: 1 – 4.

ДНЕПР-1 - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Металлист отчеты
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 10
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BAD👣BOY
Цей матч більше схожий на гру майбутніх чемпіонів, вітаю дніпрян.
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+2
Aleks04
Пєглоу неймовірен! Чемпіон світу як-ні-як. Але Довбик щось не дуже сьогодні. З перемогою.
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+2
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Макс Максов
Ну тут точно, була чесна спортивна боротьба...
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+1
Springfield
Эх, Ларнака. Жемчужина у моря. Вот с ними бы так сыграли...
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0
Xvalenok03
Иного и не ожидал.
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0
Лариса Герасименко
похоже Маталлист слил по одному матчу и Шахтеру, и Динамо, и Днепру.
матч первого круга с Шахтером, и матчи второго круга с Динамо и Днепром это сливы. Имитация борьбы. 
в этом матче просто выставили дублеров. 
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-1
Просто Гоча
За такой договорняк нужно выгонять из чемпионата две команды 
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-1
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u6464u
Старший брат був сильніший 
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-2
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