Предстоящий поединок в Ужгороде имеет сразу несколько подтекстов. Но главный из них, это, конечно же, массовый переход лучших футболистов харьковского клуба во главе с наставником и некоторыми другими представителями тренерского штаба в стан соперников. О причинах этого наверняка знают украинские любители футбола, поэтому повторяться не будем.

Днепр-1

Подопечные Александра Кучера в нынешнем сезоне реально претендуют не только на медали, о чем говорилось в самом начале сезона, а и непосредственно на чемпионский титул. Поэтому результат каждого из оставшихся матчей имеет огромное значение в соперничестве с «Шахтером».

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С недавних пор харьковский «Металлист» стал для «Днепра-1» своеобразным донором, откуда днепряне черпают для себя новые кадры. Вот только в основе регулярно выходят только трое из их числа – это голкипер Владислав Рыбак, а также Эдуард Сарапий и Руслан Бабенко (правда, только Сарапий играл за харьковчан в официальных матчах, а двое других отправились летом вместе с другими игроками, так сказать, транзитом в днепровский клуб). Еще один футболист из этой когорты Александр Каплиенко тоже вроде бы закрепился в стартовом составе, но получив травму в игре с «Зарей», предыдущие два тура был вынужден пропустить. Что же касается Вячеслава Танковского, Владимир Танчик, Евгения Подлепенца и, особенно Виталия Федорива, то они очень редко выходят на замену, хотя в «Металлисте» все они были лидерами команды.

А вот кто особенно выделяется сейчас в «Днепре-1», так это Артем Довбик. Игрок национальной сборной Украины уже забил 20 мячей и, похоже, останавливаться на этом не собирается. Впереди еще 7 матчей, так что лучший бомбардир нынешнего чемпионата страны вполне может замахнуться на рекорд турниров Премьер-Лиги за все прошедшие годы. Напомним, что он принадлежит Генриху Мхитаряну, который, играя за «Шахтер» провел в ворота соперников 25 голов в сезоне 2012-2013 годов.

Металлист

Что касается харьковчан, то их антирекорд безвыигрышных матчей продолжает расти с каждым новым туром. Уже 16 игр подряд они не могут занести себе в актив победу. Хотя в последних трех турах подряд «Металлист» стал наконец-то забивать, причем достаточно много (8 мячей), но этого хватило лишь для одного очка из девяти возможных.

Восполнить те потери, которые понесли харьковчане как в летнее, так и в зимнее межсезонье, не удалось ни прежнему тренерскому штабу во главе с Александром Призетко и Олегом Ратием, так и нынешнему, которым руководит Перица Огненович. И чем ближе к финишу сезона, тем все больше сгущаются тучи над харьковским клубом – конкуренты в борьбе за выживание (не считая «Львова») уходят вперед и догонять их становится все сложнее и сложнее.

Очередной проблемой перед матчем с «Днепром-1» станет для харьковчан отсутствие из-за дисквалификации одного из основных защитников Юрия Романюка. Он был удален с поля в игре с «Динамо» в самом начале второй половины встречи. Так что и тогда Романюк подвел свою команду, и теперь.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники встречались только один раз. Произошло это в первом круге нынешнего чемпионата. «Днепр-1» выиграл скромно со счетом 1:0. Победный гол на 85-й минуте забил Игорь Когут.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Когут, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

«Металлист»: Ермолов, Картушов, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Чайковский, Панасенко, Демченко, Бойчук, Прядун

Прогноз на противостояние:

Понятно, что явным фаворитом в этом противостоянии будет «Днепр-1». Хотя очки нужны и тем, и другим, поставим на победу нынешних подопечных Александра Кучера 2:1.

3 мая, среда