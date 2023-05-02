В среду, 3 мая, в Ужгороде на поле стадиона «Авангард» состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Днепр-1» и «Металлист».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 2-е место. У него 51 очко после 22 матчей. В активе у команды 16 побед и 3 ничьих, в пассиве – 3 поражений.

Днепр-1 – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковский «Металлист» располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги на 15-й позиции, имея 19 очков после 23 матчей. В 4-х поединках команда Перицы Огненовича победила, 7 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.