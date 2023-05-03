Перица ОГНЕНОВИЧ: «Металлист ждут матчи не за 3, а за 6 очков»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Перица Огненович оценил матч подопечных с «Днепром-1» (0:5) в 24-м туре Украинской Премьер-лиги.

«К сожалению, из-за дисквалификации и травм мы не смогли рассчитывать на ряд основных игроков. Соперник это использовал и забил три мяча в первом тайме. Затем, конечно, на опыте «Днепр-1» игру закрыл. Но этот поединок уже сыгран, нужно готовиться к следующим матчам, которые будут для нас решающими. Это будут матчи даже не за три, а за шесть очков каждый», – рассказал Огненович.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 15-е место с 19 очками после 24 матчей.