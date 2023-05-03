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Днепр-1
03.05.2023 13:00 – FT 5 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 15:43 |
539
0

Днепр-1 – Металлист – 5:0. Пеглоу на высоте. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ

03 мая 2023, 15:43 |
539
0
Днепр-1 – Металлист – 5:0. Пеглоу на высоте. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В среду, 3 мая, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Днепр-1» и «Металлист».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Днепр-1» – «Металлист» – 5:0

Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76

«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита (Рубчинский, 59), Сарапий, Адамюк, Хайнер (Лучкевич, 79) – Танковский – Пеглоу, Когут (Назаренко, 59), Пихалонок (Танчик, 64), Гуцуляк (Пидлепенец, 64) – Довбик.

«Металлист»: Костик – Николишин (Дегтярь, 64), Пати, Ралюченко, Шамич (Мизюк, 46) – Чидомере, Панасенко (Синчук, 78), Чайковский (Самуэл, 35) – Багачанский, Прядун (Рязанцев, 46), Наумец.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Пеглоу (Днепр-1).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Днепр-1).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Пеглоу (Днепр-1).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Пеглоу (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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