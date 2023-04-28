Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Харьковский клуб почти всю вторую половину матча играл в меньшинстве
Десять лет назад матч под такой вывеской означал бы противостояние лидеров чемпионата, но, к сожалению, не сейчас. Оба клуба переживают не лучшие времена. «Металлист» борется за выживание, а «Динамо» рискует остаться без медалей.
Харьковский клуб находится в зоне вылета уже несколько туров подряд. Второй круг для «Металлиста» пока что провальный: всего три набранных зачетных балла. Турнирное положение харьковчан обязывает их бороться за очки в каждом матче. Динамовцам зачетные баллы тоже очень нужны. Отставание от идущей третьей «Зари» составляет 5 очков, а до конца чемпионата осталось не так уж много туров.
Динамовцы с первых минут предложили высокий темп. Однако начало поединка прошло почти без моментов. Игрокам «Динамо» было тяжело преодолевать насыщенную оборону харьковчан, которые играли сразу в три центральных защитника. «Металлист» минут 10-15 пытался сбить темп, надежно играя в защите и пытаясь долго владеть мячом. Затем харьковчане приняли условия игры, предложенные киевлянами, и футбол стал гораздо интереснее. «Динамо» больше владело мячом на чужой половине поля и проводило позиционные атаки. «Металлист» в нападении в основном рассчитывал на длинные передачи на Прядуна, которой на скорости пытался убегать от защитников. Моменты были и у одних, и у других ворот.
На 23-й минуте после дальнего паса Прядун оторвался от опекунов, но Нещерет вышел далеко из ворот, опередил нападающего и выбил мяч. Через три минуты гости заработали штрафной удар ближе к левому флангу. До ворот было не меньше 35 метров. Вместо навеса, которого все ждали, Демченко закрутил мяч в ворота - Нещерет вытащил его из-под перекладины.
Две лучшие в первом тайме возможности для взятия ворот были у «Динамо». На 30-й минуте Буяльский вышел один на один с Ермоловым, пытался перебросить вратаря, но Картушов успел в подкате помешать киевлянину. После углового динамовцы создали еще один момент: мяч после навеса попал к Бенито, тот отпасовал на Буяльского, удар которого заблокировал защитник. Мяч отскочил к Андриевскому, который пробил с линии штрафной площадки и попал в штангу!
После обоюдоострого футбола в первом тайме можно было ожидать интересной игры и во второй половине встрече. Однако эти надежды растаяли уже на 48-й минуте, когда Романюк в нескольких метрах от линии штрафной площадки в подкате сзади сбил Кабаева, который мог выйти один на один с вратарем. После этого характер игры резко изменился. Харьковчане сели в оборону, при чем почти всей командой встречали динамовцев на линии своей штрафной площадки. Насыщенность центра обороны мешала создавать моменты киевлянам. Довольно долго «Металлист» успешно защищался, но на 70-й минуте все же пропустил. Отличный удар из-за пределов штрафной получился у Сироты – мяч влетел в дальний угол ворот по нисходящей траектории. Похоже, в этом моменте ошибся голкипер «Металлиста» Ермолов, который вышел из ворот немного дальше, чем следовало.
После гола динамовцы за несколько минут создали еще два момента у ворот хозяев. Сначала Ермолов спас команду после удара Буяльского из центра штрафной площадки, а затем Коррал вынес мяч с линии ворот, когда Кабаев пробил мимо голкипера. На 76-й минуте защита «Металлиста» во второй раз не справилась с атакой киевлян. Кабаев вошел в штрафную с левого фланга и отдал пас на Ваната, который был совсем один в центре вратарской площадки. Нападающий в касание переправил мяч в ворота.
После второго гола динамовцы, видимо, расслабились и допустили несколько потерь мяча в простых ситуациях. В одном из моментов Попов поскользнулся неподалеку от своей штрафной площадки, мяч подхватил Картушов, прошел вперед и отдал пас на Прядуна, который забил гол в пустые ворота.
Через две минуты у харьковчан был хороший шанс, чтобы сравнять счет. Порох мощно пробил со штрафного удара метров с 20-ти – Нещерет в падении отбил мяч в нижнем углу. Это был последний созданный «Металлистом» момент в матче.
В компенсированное время «Динамо» забило третий гол: Вивчаренко после паса Буяльского вошел в штрафную и точно пробил в ближний угол.
«Динамо» одержало уверенную по счету победу. Футболисты «Металлиста» оставили хорошее впечатление игрой в первом тайме. И если бы не удаление, то, вполне возможно, итог матча мог быть другим.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Металлист» – «Динамо» – 1:3
Прядун (81) - Сирота (70), Ванат (76), Вивчаренко (90+1).
Прядун (34), Коррал (45), Демченко (86) – Вивчаренко (47) Рамірес (82).
Романюк (48)
«Металлист»: Ермолов, Романюк, Пати, Порох, Коррал, Картушов. Ралюченко, Демченко, Чайковский (Бойчук, 46, Наумец, 72), Панасенко (Багачанский, 60), Прядун.
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ванат (Рамирес, 78), Андриевский, Тымчик, Дячук (Попов, 78), Буяльский, Сирота, Бенито (Диалло, 78), Волошин (Кабаев, 46).
Запасные: Шепелев, Паррис, Гармаш, Малыш, Царенко, Дубинчак, Рамадани, Моргун.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
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П.С. Ну и вроде две пенки в ворота Метала не поставили. Но то, как говорится, такое)))