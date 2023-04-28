ШОВКОВСКИЙ: «После гола мы почему-то растерялись, начался сумбур»

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился впечатлениями от матча команды с «Металлистом» (3:1) в 23-м туре чемпионата Украины и дал оценку своему дебюту на тренерском мостике коллектива.

– Добрый день. Надеюсь, что он будет также хорошим для всей нашей страны. Знаем, что сегодня ночью происходило в Украине. Футбол, слава Богу, продолжается, но прекрасно понимаем, что для нас самой ценной будет главная победа, которую все мы так хотим и ждем.

– Сравните волнение от первой игры в качестве тренера с тем, которое у вас было, когда вы были игроком.

– Это другие волнения. Когда ты играл, ты отвечал за свои действия, отвечал, в определенной степени, за настроение. Имея за плечами большой опыт ты чувствуешь, каким образом ты можешь влиять на коллектив, на команду, на игроков. Ты должен быть уверенным в себе. В принципе, такая же уверенность должна исходить и от тренера. Но в первую очередь я хочу подчеркнуть, что у нас есть главный тренер. К сожалению, так случилось, что у него возникли проблемы со здоровьем. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления и хотим, чтобы операция прошла без каких-либо осложнений.

Относительно моего первого опыта в качестве руководителя команды - мы постоянно были на связи с главным тренером. Есть система подготовки, которая не меняется, менять ее ни в каком смысле невозможно. Все происходит так, как планировалось.

– Насколько вы довольны сегодняшней игрой?

– Все, в принципе, было нормально. Мы контролировали игру, хоть не все удавалось. У нас были моменты в первом тайме, которые мы должны были реализовывать. Понимали, за счет чего будет играть наш соперник. Несколько острых выпадов мы пропустили. Затем мы забили два мяча, и якобы все должно было быть прекрасно. Но дальше была досадная ошибка, и команда растерялась. Будем разбираться, почему так произошло. Проблема не в том, что кто-то ошибся и мы пропустили гол. Ошибаются все. Проблема в том, что после гола мы почему-то растерялись. После того как пропустили, начался какой-то сумбур, который продолжался до третьего забитого мяча.

– В первом тайме «Металлист» очень хорошо оборонялся. Насколько вашей команде помогло забить удаление в составе соперников в самом начале второго тайма?

– Вы видимо видели, что мы старались активно не давать сопернику разыгрывать мяч. А когда у нас стало на одного игрока больше, нам стало намного проще это делать. Мы прижали соперника и пытались ускорить игру, для того чтобы ограничить соперников во времени и пространстве, заставить их ошибаться. Нам это, в принципе, удалось. Но индивидуальное мастерство должно быть всегда и везде. И в обороне, и в атаке, и в передачах мяча. Мы подчеркивали, говорили игрокам, что не сможем забить гол, если не будем бить по воротам. Сегодня дальние удары привели к первому голу, а затем хорошие комбинации помогли нам забить второй и третий мячи.