В пятницу, 28 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и киевским «Динамо». Начало поединка на стадионе «Авангард» в Ужгороде запланировано на 13:00.

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В весенней части чемпионата «Металлист» выступает из рук вон плохо. Команда не выиграла ни одного матча и набрала всего три очка. Безвыигрышная серия составляет уже 15 матчей (6 ничьих и 8 поражений), что является рекордом в истории клуба. Турнирное положение харьковчан обязывает их бороться за очки в каждом туре, ведь команда уже несколько туров подряд находится в зоне вылета.

«Динамо» в матче прошлого тура разделило очки с «Шахтером» в украинском классическом. Второй круг киевляне проводят ни шатко ни валко, чередуя победы с ничьими и поражениями. И если ничью с лидером чемпионата можно считать позитивным результатом, то потеря очков в позапрошлом туре в матче с львовским «Рухом» явно к таковым не относится. Естественно, динамовцев не устраивает четвертое место, которое они сейчас занимают. Но отставание от идущей третьей «Зари» увеличилось уже до 5 очков.

«Металлист» и «Динамо» играли между собой 54 раза. «Динамо» выиграло 40 матчей, «Металлист» - 7. Еще в 7 поединках команды не определили сильнейшего. В поединке первого круга киевляне победили со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» - «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.