В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Ужгороде киевское «Динамо» обыграло «Металлист» со счетом 3:1.

На 48-й минуте динамовцы получили численный перевес, которым смогли воспользоваться, начиная с 70-й минуты, когда впервые в матче добились успеха и повели в счете.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Металлист» – «Динамо» – 1:3

Прядун (81) - Сирота (70), Ванат (76), Вивчаренко (90+1).

Романюк (48)