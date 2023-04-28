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Чемпионат Украины
Металлист
28.04.2023 13:00 – FT 1 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 16:37 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:38
1064
0

Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

28 апреля 2023, 16:37 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:38
1064
0
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Ужгороде киевское «Динамо» обыграло «Металлист» со счетом 3:1.

На 48-й минуте динамовцы получили численный перевес, которым смогли воспользоваться, начиная с 70-й минуты, когда впервые в матче добились успеха и повели в счете.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Металлист» – «Динамо» – 1:3

Прядун (81) - Сирота (70), Ванат (76), Вивчаренко (90+1).

Романюк (48)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Вивчаренко (Динамо Киев).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Сирота (Динамо Киев).
48’
Yuriy Romanyuk (Металлист) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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