28.04.2023 13:00 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 16:37 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:38
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Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины
28 апреля 2023, 16:37 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:38
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В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Ужгороде киевское «Динамо» обыграло «Металлист» со счетом 3:1.
На 48-й минуте динамовцы получили численный перевес, которым смогли воспользоваться, начиная с 70-й минуты, когда впервые в матче добились успеха и повели в счете.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
«Металлист» – «Динамо» – 1:3
Прядун (81) - Сирота (70), Ванат (76), Вивчаренко (90+1).
Романюк (48)
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Вивчаренко (Динамо Киев).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Сирота (Динамо Киев).
48’
Yuriy Romanyuk (Металлист) получает красную карточку.
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