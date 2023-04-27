Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Металлист
28.04.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 27 апреля 2023, 14:36
112
0

Металлист – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Александр Шовковский выведет киевлян на встречу с одним из аутсайдеров турнира

27 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 27 апреля 2023, 14:36
112
0
Металлист – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

23-й тур украинской Премьер-Лиги откроет поединок в Ужгороде, в котором сыграют харьковский «Металлист» и киевское «Динамо». Этот матч будет примечателен тем, что из-за болезни Мирчи Луческу руководить действиями футболистов будет один из его помощников, известный в недавнем прошлом голкипер динамовцев и национальной сборной Украины Александр Шовковский.

Металлист

Но сперва о соперниках «Динамо» футболистах «Металлиста». Кто бы мог подумать, что забив 7 голов в двух предыдущих турах, харьковчане пополнять свой актив всего лишь одним очком? А ведь могли подопечные Перицы Огненовича вообще остаться без турнирных балов, если бы на последних минутах игры с «Вересом» не выручил бы своих партнеров вратарь Даниил Ермолов. Он отбил два очень опасных удара и сохранил для команды ничью.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кстати, с новым наставником харьковчане еще ни разу не выигрывали после зимнего перерыва. А если брать безвыигрышную серию всего чемпионата, то она уже составляет 15 матчей. И началась эта серия как раз с матча первого круга против «Динамо». Тогда «Металлист» проиграл в Киеве 0:3 и больше так и не испытал радость от победы.

Конечно, семь забитых голов в ворота «Вереса» и «Ворсклы» вселяют хоть какую-то надежду болельщиков клуба на то, что будущие победы уже совсем близко. Но для этого харьковчанам надо обязательно наладить дела в обороне, где, несмотря на удачные действия во многих эпизодах Даниила Ермолова, очень много проблем. Если они продолжатся и в предстоящей игре с киевлянами, то очередного фиаско «Металлисту» вряд ли удастся избежать. К тому же из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче защитник Сергей Мизюк.

Динамо

Как мы уже отмечали, на поединок против харьковчан динамовцев выведет Александр Шовковский. Понятно, что перед игрой он пообщается с Мирчей Луческу, находящимся в одной из киевских больниц, и получит от него некоторые указания. Но все же, действиями футболистов на поле будет руководить относительно молодой тренер самостоятельно.

На данный момент состав киевлян, даже по сравнению с первым кругом, значительно изменился. В основе выходят в большей степени молодые футболисты, для которых этот сезон по-настоящему дебютный, если не в Премьер-Лиге, то в «Динамо» уж точно. Речь, прежде всего, идет о таких игроках как Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Назар Волошин, Антон Царенко. Немного больше опыта у Владислава Дубинчака, Руслана Нещерета, Александра Сироты, Владислава Ваната. Поэтому роль «старожилов» клуба, к которым сейчас относятся Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, а также легионеров (Лонвейк, Бенито, Рамирес) очень велика.

К примеру, выход Александра Андриевского в предыдущем матче с «Шахтером» был неожиданным для многих. Но именно 28-летний полузащитник киевлян своим великолепным ударом со штрафного принес тогда команде ничью. Так что, у Александра Шовковского есть из кого выбирать и он вполне может преподнести сюрприз «Металлисту».

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-лиги «Металлист» и «Динамо» провели 41 матч. У киевлян 30 побед против 6 харьковских. Еще 5 раз соперники сыграли вничью. В матче первого круга, о котором говорилось ранее, за динамовцев голы забили Виталий Буяльский, Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Пати, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Демченко, Картушов, Бойчук, Прядун

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик, Андриевский, Сидорчук, Волошин, Буяльский, Бенито, Ванат

Прогноз на противостояние:

На финише сезона каждое набранное и потерянное очки очень важны для итогового распределения мест. Поэтому обе команды постараются их набрать. Фаворитом, понятно, что будет «Динамо». Скорее всего, киевляне одержат победу с минимальным преимуществом.

28 апреля, рятница

«Металлист» – «Динамо»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub
Арбитр:
МЕТАЛЛИСТ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Директор УПЛ: «Вопрос трансляций будет решаться в ближайшем будущем»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят»
Металлист – Динамо. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Динамо Киев Металлист - Динамо прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
Хоккей | 26 апреля 2023, 21:47 6
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию

Команда Шахрайчука оформила 7 шайб

Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Футбол | 27 апреля 2023, 00:45 7
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» получил за игру с «Ман Сити» оценку 6.1

Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
Футбол | 27.04.2023, 11:30
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
Холанд и де Брюйне разорвали Арсенал, поражение Прометея, победы в хоккее
Футбол | 27.04.2023, 07:23
Холанд и де Брюйне разорвали Арсенал, поражение Прометея, победы в хоккее
Холанд и де Брюйне разорвали Арсенал, поражение Прометея, победы в хоккее
Лунин и Реал: пять лет впустую
Футбол | 26.04.2023, 14:31
Лунин и Реал: пять лет впустую
Лунин и Реал: пять лет впустую
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
26.04.2023, 19:55 8
Снукер
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
27.04.2023, 02:15
Снукер
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
26.04.2023, 21:07 6
Баскетбол
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
25.04.2023, 11:45 3
Бокс
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
25.04.2023, 22:55 13
Футбол
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
26.04.2023, 23:59 34
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
26.04.2023, 06:43 2
Футбол
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
25.04.2023, 22:23 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности