23-й тур украинской Премьер-Лиги откроет поединок в Ужгороде, в котором сыграют харьковский «Металлист» и киевское «Динамо». Этот матч будет примечателен тем, что из-за болезни Мирчи Луческу руководить действиями футболистов будет один из его помощников, известный в недавнем прошлом голкипер динамовцев и национальной сборной Украины Александр Шовковский.

Металлист

Но сперва о соперниках «Динамо» футболистах «Металлиста». Кто бы мог подумать, что забив 7 голов в двух предыдущих турах, харьковчане пополнять свой актив всего лишь одним очком? А ведь могли подопечные Перицы Огненовича вообще остаться без турнирных балов, если бы на последних минутах игры с «Вересом» не выручил бы своих партнеров вратарь Даниил Ермолов. Он отбил два очень опасных удара и сохранил для команды ничью.

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Кстати, с новым наставником харьковчане еще ни разу не выигрывали после зимнего перерыва. А если брать безвыигрышную серию всего чемпионата, то она уже составляет 15 матчей. И началась эта серия как раз с матча первого круга против «Динамо». Тогда «Металлист» проиграл в Киеве 0:3 и больше так и не испытал радость от победы.

Конечно, семь забитых голов в ворота «Вереса» и «Ворсклы» вселяют хоть какую-то надежду болельщиков клуба на то, что будущие победы уже совсем близко. Но для этого харьковчанам надо обязательно наладить дела в обороне, где, несмотря на удачные действия во многих эпизодах Даниила Ермолова, очень много проблем. Если они продолжатся и в предстоящей игре с киевлянами, то очередного фиаско «Металлисту» вряд ли удастся избежать. К тому же из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче защитник Сергей Мизюк.

Динамо

Как мы уже отмечали, на поединок против харьковчан динамовцев выведет Александр Шовковский. Понятно, что перед игрой он пообщается с Мирчей Луческу, находящимся в одной из киевских больниц, и получит от него некоторые указания. Но все же, действиями футболистов на поле будет руководить относительно молодой тренер самостоятельно.

На данный момент состав киевлян, даже по сравнению с первым кругом, значительно изменился. В основе выходят в большей степени молодые футболисты, для которых этот сезон по-настоящему дебютный, если не в Премьер-Лиге, то в «Динамо» уж точно. Речь, прежде всего, идет о таких игроках как Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Назар Волошин, Антон Царенко. Немного больше опыта у Владислава Дубинчака, Руслана Нещерета, Александра Сироты, Владислава Ваната. Поэтому роль «старожилов» клуба, к которым сейчас относятся Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, а также легионеров (Лонвейк, Бенито, Рамирес) очень велика.

К примеру, выход Александра Андриевского в предыдущем матче с «Шахтером» был неожиданным для многих. Но именно 28-летний полузащитник киевлян своим великолепным ударом со штрафного принес тогда команде ничью. Так что, у Александра Шовковского есть из кого выбирать и он вполне может преподнести сюрприз «Металлисту».

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-лиги «Металлист» и «Динамо» провели 41 матч. У киевлян 30 побед против 6 харьковских. Еще 5 раз соперники сыграли вничью. В матче первого круга, о котором говорилось ранее, за динамовцев голы забили Виталий Буяльский, Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Пати, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Демченко, Картушов, Бойчук, Прядун

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик, Андриевский, Сидорчук, Волошин, Буяльский, Бенито, Ванат

Прогноз на противостояние:

На финише сезона каждое набранное и потерянное очки очень важны для итогового распределения мест. Поэтому обе команды постараются их набрать. Фаворитом, понятно, что будет «Динамо». Скорее всего, киевляне одержат победу с минимальным преимуществом.

28 апреля, рятница