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  4. Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Чемпионат Украины
Динамо Киев
22.04.2023 17:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 18:56 | Обновлено 22 апреля 2023, 18:58
246
7

Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего

Два украинских гранда завершили выяснение отношений удобным для конкурентов результатом

22 апреля 2023, 18:56 | Обновлено 22 апреля 2023, 18:58
246
7
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Динамо» Киев – «Шахтер» - 1:1

Андриевский, 82 – Степаненко, 12

Бенито, 89 – Джурасек, 29, Ракицкий, 37, Бондаренко, 55, Назарина, 86, Михайличенко, 87

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Буяльский, Бенито – Ванат.

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 60), Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеишвили – Траоре.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 2 (2) – 7 (2)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 2 – 3.

ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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🔱Avtoigor🔱
Другий тайм за Динамо, вітаю обидві команди
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+2
Макс Максов
Гра була рівна... Ну хоч голи красиві!)
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+2
AndiM
Так що це шаХрай не сильніший за інгулець? Як ти думаєш запасна макака?
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+1
FunnyCat_____
Федя КАЛм , Тимофеюк, как у вас дела, как настроение?
Ответить
+1
FunnyCat_____
Приятно удивлен некоторыми аспектами в игре ДК, и во многом они связаны с Бенито и Волошиным.
Андриевский -  мастер момента, молодец!
Ответить
+1
Kak Tak
Похолодание  -15 у опзжистов  пока отлаживается.
Ну -12 у опзжистов тоже хорошо .
Как-то так .
Ответить
0
BUROSTAVOK
Однозначная Ничья.
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0
FunnyCat_____
интересно просто , что должен сделать игрок Шахтера в УПЛ -  чтобы получить красную?
Ответить
-1
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