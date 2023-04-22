Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Два украинских гранда завершили выяснение отношений удобным для конкурентов результатом
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
«Динамо» Киев – «Шахтер» - 1:1
Андриевский, 82 – Степаненко, 12
Бенито, 89 – Джурасек, 29, Ракицкий, 37, Бондаренко, 55, Назарина, 86, Михайличенко, 87
«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Буяльский, Бенито – Ванат.
«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 60), Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеишвили – Траоре.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 2 (2) – 7 (2)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 2 – 3.
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 16°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы смогли сыграть вничью с «Саутгемптоном», 3:3
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайсон и Руис встретятся 22 июля
Андриевский - мастер момента, молодец!
Ну -12 у опзжистов тоже хорошо .
Как-то так .