22.04.2023 17:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 19:44 | Обновлено 22 апреля 2023, 20:13
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Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Обзор центрального матча 22-го тура УПЛ
22 апреля 2023, 19:44 | Обновлено 22 апреля 2023, 20:13
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В субботу, 22 апреля «Динамо» Киев в 22-м туре УПЛ принимало «Шахтер». Матч завершился вничью 1:1.
Составы команд:
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор матча:
0:1 – Степаненко, 12-я минута:
1:1 – Андриевский, 81-я минута:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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