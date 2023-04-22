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Динамо Киев
22.04.2023 17:00 – FT 1 : 1
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 19:44 | Обновлено 22 апреля 2023, 20:13
4233
0

Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча

Обзор центрального матча 22-го тура УПЛ

22 апреля 2023, 19:44 | Обновлено 22 апреля 2023, 20:13
4233
0
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

В субботу, 22 апреля «Динамо» Киев в 22-м туре УПЛ принимало «Шахтер». Матч завершился вничью 1:1.

Составы команд:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

0:1 – Степаненко, 12-я минута:

1:1 – Андриевский, 81-я минута:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Тарас Степаненко Александр Андриевский
Источник Sport.ua
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