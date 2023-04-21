Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 18:38 |
384
1

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Принципиальное противостояние в Киеве

21 апреля 2023, 18:38 |
384
1
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В субботу, 22 апреля, состоится центральный матч 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». «Горняки» возглавляют турнирную таблицу нашего чемпионата, а «бело-синие» пытаются не выпасть из борьбы за медали.

Динамо

В предыдущем туре киевляне усложнили себе турнирную жизнь, не сумев обыграть львовский «Рух». Осечкой «бело-синих» не преминула воспользоваться «Заря», которая занимает третье место и опережает «Динамо» на три очка. Негативно сказывается на психологическом состоянии футболистов киевского клуб и информация о проблемах со здоровьем у Мирчи Луческу. «Мне нужно сделать операцию по поводу коксартроза. Мы обсудим это с президентом и увидим, что будет дальше. Проблема в том, что мне придется сделать эту операцию, я не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью», - отметил наставник «бело-синих».

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Из позитивных моментов отметим возвращение в игру Виталия Буяльского, который отбыл трехматчевую дисквалификацию и вышел на поле в матче против «Руха». Результативными действиями отметился форвард Владислав Ванат, забивавший голы в трех встречах подряд. «Эти матчи всегда особые, важные для обеих команд независимо от турнирных обстоятельств», - высказался Ванат о предстоящем противостоянии с «Шахтером». Двое «динамовцев, вполне возможно, отметят статистические юбилеи в субботу: Попов может провести 50-й матч в УПЛ, а Буяльский – забить 50-й гол в элите украинского футбола.

Шахтер

На прошлой неделе донецкий клуб сыграл два поединка со «Львовом» и в обоих из них одержал победы. Правда, первое противостояние с аутсайдером УПЛ едва не завершилось для «горняков» потерей очков. Подопечные Игора Йовичевича вырвали победу на пятой компенсированной минуте благодаря результативному удару Келси. Отметим, что голевая серия «Шахтера» в УПЛ длится уже 20 матчей. Донецкий клуб лидирует в турнирной таблице, на семь очков опережая идущий на второй позиции «Днепр-1» (днепряне провели на один поединок меньше).

По кадровой ситуации. До конца сезона выбыл из строя травмированный Крыськив. Есть проблемы со здоровьем и у левого защитника Конопли. Благо, уверенно на этой позиции действует грузин Гочолеишвили. Близок к возвращению на поле Зубков, что наверняка позитивным образом скажется на атакующем потенциале «горняков». Покинул лазарет Швед, который уже тренируется в общей группе, готов помочь партнерам Степаненко, пропускавший в минувшее воскресенье матч со «Львовом». Продолжают находиться в лазарете Петряк и Джурасек.

Статистика встреч

Принципиальные соперники провели более ста очных дуэлей, и «Шахтер» имеет незначительное преимущество. «Горняки» одержали 40 побед, киевляне 35 раз праздновали успех, еще 27 встреч завершились вничью. В первом круге нынешнего первенства донецкий клуб обыграл «Динамо» со счетом 3:1. Голы в ворота киевлян забивали Зубков, Мудрик и Сикан, а единственным результативным ударом в составе «бело-синих» отметился Ванат. Примечательно, что безвыигрышная домашняя серия «Динамо» в матчах с «горняками» насчитывает 5 матчей УПЛ (2 ничьи и 3 поражения).

Прогноз на противостояние

Дуэли этих соперников всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, независимо от турнирных задач, которые ставят команды. Будем надеяться, что и в этот раз «Динамо» и «Шахтер» подарят нам увлекательное противостояние. Тем не менее, большого количества голов, по нашему мнению, в предстоящем поединке не будет. Возможно, судьбу встречи решит один результативный удар, но мы поставим на безголевую ничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Шепелев, Ванат, Бенито

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Келси, Сикан

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22 апреля, суббота

«Динамо» – «Шахтер»
Киев. Стадион «Динамо» им.В.Лобановского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
ДИНАМО – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:0
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Источник Sport.ua
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BUROSTAVOK
Прогноз від каналу Бюро ставок - можливий рахунок 1-1,0-0,або вилучення та пенальті у цьому матчі
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