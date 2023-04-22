Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хороший футбол. А были бы фаны, то думали бы – Бундеслига»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил ничью 1:1 в матче УПЛ против «Динамо». Команда остается лидером чемпионата.

– Что можете сказать о ходе сегодняшнего матча? (проект «Толока.Медиа»)

– Мы хотели доминировать, владеть мячом на чужой половине поля, воспользоваться нашей формой, энергией, позитивным ходом, имевшимся до сегодняшней игры. Это класико, и напряжение ощущалось у наших игроков на поле, ведь цена ошибки очень высока. Хотя мы открыли счет – и это предоставило нам определенные крылья, чтобы контролировать игру и доминировать. Время покажет, мы потеряли два очка или получили один балл. Мастерство Андриевского сегодня позволило им сравнять счет, и я не помню еще хотя бы один момент, который они создали. Хотя, возможно, и мы сегодня не были на своем уровне, но имели возможности, чтобы закрыть счет в такой напряженной игре, однако не хватило где-то последнего паса, последнего удара, где-то рикошет. Еще восемь "финалов" до конца. У нас достаточно непростой график: все матчи будут выездными, кроме игры с «Днепром-1» во Львове. Это достаточно тяжело, но увидим.

– Слишком рано говорить об итогах сезона, но вы провели отличную кампанию в Лиге чемпионов, вышли в евровесну, взяли четыре очка в матчах с «Динамо», лидируете в УПЛ. Оглядываясь назад, когда вы принимали «Шахтер», так все складывается, как представляли себе тогда? (Интернет-проект Legendary Balls)

– Вы провели хороший анализ и, думаю, сами ответили на свой вопрос. А я абсолютно соглашаюсь и могу сейчас только повторить ваше мнение. Мы сражаемся. Сражаемся и почти сделали то, чего никто не ожидал с самого начала. И действительно, за восемь «финалов» до конца боремся за чемпионство с тем «Динамо», считавшимся главным фаворитом на титул. Мы еще молодая команда с парой опытных ветеранов, которые прошли это и уже выигрывали чемпионство. Это Пятов, Степаненко, Матвиенко, сейчас еще Ракицкий присоединился к нам – они дают нам стабильность и равновесие. Конечно, будут перепады, есть где-то напряжение. Вы видели, вчера лондонский «Арсенал», играющий первый раз за чемпионство, как чувствует себя против последней команды – это не так просто. Идем от матча к матчу, и только время покажет, потеряли ли мы два очка, сохранили ли одно очко. Но мастерство Андриевского выровняло этот счет, что нас немного расстраивает. Обидно, когда ведешь в счете весь матч и в конце его так сравнивают почти из ничего. Я помню сегодня всего два удара от них. Но мы с уважением относились к сопернику. Класико. Ни временная турнирная таблица не играет большой роли, ни та форма, в которой одна или иная команда находятся, а важно было сыграть лучше сегодня, выиграть матч и оторваться от конкурентов. Но есть оппоненты, которые еще будут играть с Динамо здесь. Поэтому каждый смотрит в «свой двор». Будем считать очки, когда все закончится.

– Вопрос относительно Ракицкого. Когда он был на поле, мог отдать качественный длинный пас, что делало игру команды интереснее. Почему его заменили? (проект «Толока.Медиа»)

– К сожалению, он почувствовал боли в мышце и больше не мог продолжать. Жаль, потому что он действительно контролировал игру, в обороне был надежным. У него чемпионское отношение. И в построении атаки хороший разрезной пас, искал третью линию. Джурасек также удачно вошел в поединок, но когда пошел встречный курс, темп вырос, то он почувствовал проблему с травмой, из-за которой не тренировался до последних дней, почувствовал усталость. Плюс вы знаете сами об отсутствии наших вингеров. В первом класико играли Мудрик и Зубков, а сегодня роль вингеров исполняли Гочолеишвили и Судаков. Хотя и вингера тоже может сыграть. Но он не является тем вингером, который под эту модель игры захватывает пространство, по открытому мячу ищет пространство, играет один на один все время, потому что профиль ему позволяет совсем другую игру. Поэтому нужно больше комбинировать. А на таком поле, как сегодня... Оно ужасное, действительно ужасное. Это не в пользу ни «Динамо», ни нам, ни зрителям, чтобы они смотрели хороший футбол. Думаю, этот чемпионат для болельщиков, для федерации очень интересен. В последние годы не было такого напряжения, неопределенности в том, кто будет чемпионом. Восемь туров остается до конца, футбол хорош, а если бы еще были люди на трибунах, то думали бы, что здесь Бундеслига. Потому что в некоторых матчах действительно очень интересно. Гордимся тем и делаем чемпионат сильнее все вместе.

– Ваша команда уверенно лидирует в чемпионате, но перед матчем вы давали команде установку на победу. Что удалось и что не удалось? (Сайт obozrevatel.com)

– Конечно, мы контролируем сейчас первое место, но есть два матча в запасе у «Днепра-1»: завтра и с «Александрией». Действительно, когда матч заканчивается с ничейным результатом, ты делаешь выводы, и где-то эмоции не те, чем когда выиграешь. Будем разбирать игру, и анализ покажет, где что-то неправильно делали, где можем лучше играть.

– Что команда смогла выполнить и что не по установке на игру, которую вы ей дали? (Сайт obozrevatel.com)

– Так, может, я сам не выполнил свою установку – не до конца донес футболистам собственную идею, а не футболисты не сделали того, что я просил. Но я могу к себе иметь некоторые вопросы в голове, потому что результат ничейный. И, знаете ли, хотелось еще больше доминировать, еще больше играть на чужой половине поля, еще больше в атаке делать, нагнетать, создавать моменты. Сегодня не было столько моментов, как в двух последних матчах, но были предпосылки, чтобы создать голы. Это предпоследний пас, моменты перед последним пасом, завершающим ударом – здесь не хватило немного креативности, свежести. У футболистов 100 процентов есть это в себе, что показывали не раз, но сегодня это не получилось. И потом на исходе матча мастерство Андриевского и удар под перекладину испортили наше настроение, эмоции. И под этими эмоциями я сейчас вам выражаю свое мнение, а хотелось бы иметь другие эмоции.