В субботу, 22-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Классическое украинское противостояние во втором круге будет иметь еще меньший вес для положения его участников относительно друг друга, чем во время первого матча в сезоне. «Шахтер» опережает «Динамо», которое идет четвертым, уже на 12 очков, и куда больше нынче интересует команду Игора Йовичевича конкуренция против луганской «Зари» и днепровского «Днепра-1». Однако на статус матча против принципиального соперника это не должно повлиять. Тем более, что Мирча Луческу до сих пор возглавляет «бело-синих» – еще одна ветка и без того насыщенной истории этой баталии.



Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.