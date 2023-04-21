Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Динамо Киев
22.04.2023 17:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 17:47 | Обновлено 21 апреля 2023, 17:48
326
0

Динамо Киев – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

21 апреля 2023, 17:47 | Обновлено 21 апреля 2023, 17:48
326
0
Динамо Киев – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 22-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Классическое украинское противостояние во втором круге будет иметь еще меньший вес для положения его участников относительно друг друга, чем во время первого матча в сезоне. «Шахтер» опережает «Динамо», которое идет четвертым, уже на 12 очков, и куда больше нынче интересует команду Игора Йовичевича конкуренция против луганской «Зари» и днепровского «Днепра-1». Однако на статус матча против принципиального соперника это не должно повлиять. Тем более, что Мирча Луческу до сих пор возглавляет «бело-синих» – еще одна ветка и без того насыщенной истории этой баталии.


Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист
Верес – Минай. Текстовая трансляция матча
Колос – Заря – 0:1. Команда ван Леувена поднялась в топ-2. Обзор матча
Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
Футбол | 20 апреля 2023, 17:33 8
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси

«Пенсионерам» привлекательна кандидатура Нагельсманна

Умер легендарный экс-игрок Барселоны
Футбол | 20 апреля 2023, 16:54 0
Умер легендарный экс-игрок Барселоны
Умер легендарный экс-игрок Барселоны

Ушел в вечность Жозеп Мария Фусте

Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Бокс | 21.04.2023, 13:11
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Футбол | 20.04.2023, 19:50
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
Футбол | 21.04.2023, 09:10
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
19.04.2023, 21:05
Хоккей
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
21.04.2023, 09:59
Бокс
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
21.04.2023, 07:14 4
Футбол
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
20.04.2023, 00:10 9
Футбол
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
21.04.2023, 10:55 11
Футбол
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
19.04.2023, 21:12 2
Баскетбол
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
19.04.2023, 23:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности