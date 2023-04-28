Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 15:40 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:51
4316
0

Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию

В премьерном матче во главе киевлян Шовковский отпраздновал победу

28 апреля 2023, 15:40 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:51
4316
0
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
ФК Металлист. Александр Шовковский (справа)

Свой первый матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» провел 17-й по счету наставник киевлян Александр Шовковский. Его дебют у руля бело-синих увенчался победой над «Металлистом» (3:1). Это, собственно, не удивило. Ведь из всех предшественников Шовковского только трем – Йожефу Сабо, Алексею Михайличенко и Леониду Буряку – не удалось отпраздновать викторию в премьерной игре.

К слову, смена тренера в ходе сезона произошла у «Динамо» уже 13-й раз. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Анатолий Пузач (1992/93), Михаил Фоменко (1993/94), Йожеф Сабо (1994/95 и 1996/97), Валерий Лобановский (2001/02), Алексей Михайличенко (2004/05), Леонид Буряк (2005/06), Анатолий Демьяненко (2007/08), Валерий Газзаев (2010/11), Юрий Семин (2012/13), Олег Блохин (2013/14) и Александр Хацкевич (2019/20).

Дебютные матчи тренеров «Динамо» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер

Возраст

Соперник

Счет

07.03.1992

Анатолий ПУЗАЧ

50 лет 278 дней

Металлист (д)

2:1

08.11.1992

Йожеф САБО

52 года 253 дня

Карпаты (г)

0:0

14.03.1993

Михаил ФОМЕНКО

44 года 176 дней

Черноморец (д)

1:0

05.03.1995

Владимир ОНИЩЕНКО

45 лет 128 дней

Прикарпатье (г)

2:1

14.04.1995

Николай ПАВЛОВ

40 лет 298 дней

Карпаты (д)

3:0

15.03.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

58 лет 68 дней

Черноморец (д)

2:0

12.05.2002

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

39 лет 43 дня

Таврия (д)

0:0

13.07.2005

Леонид БУРЯК

52 года 3 дня

Металлург З (д)

1:1

21.08.2005

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

46 лет 183 дня

Ворскла (г)

4:0

11.11.2007

Олег ЛУЖНЫЙ

39 лет 98 дней

Шахтер (д)

2:1

02.03.2008

Юрий СЕМИН

60 лет 295 дней

Днепр (г)

4:0

18.07.2009

Валерий ГАЗЗАЕВ

54 года 345 дней

Черноморец (д)

5:0

28.09.2012

Олег БЛОХИН

59 лет 328 дней

Заря (д)

1:0

20.04.2014

Сергей РЕБРОВ

39 лет 321 день

Ворскла (д)

2:1

18.07.2017

Александр ХАЦКЕВИЧ

43 года 272 дня

Черноморец (д)

2:1

21.08.2020

Мирча ЛУЧЕСКУ

75 лет 23 дня

Олимпик (г)

4:1

28.04.2023

Александр ШОВКОВСКИЙ

48 лет 116 дней

Металлист (г)

3:1

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Момент с красной изменил все»
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Александр Шовковский Динамо Киев Металлист - Динамо Металлист Харьков Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Бокс | 28 апреля 2023, 07:46 12
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»

Российский боксер нашел выход, как успешно продолжать карьеру

ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Бокс | 28 апреля 2023, 05:10 5
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов

Александр встретился с украинскими военными

Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Бокс | 28.04.2023, 10:35
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Футбол | 28.04.2023, 06:26
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене»
Футбол | 28.04.2023, 13:11
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Статистический портал оценил шансы Зинченко и Арсенала выиграть трофей АПЛ
Статистический портал оценил шансы Зинченко и Арсенала выиграть трофей АПЛ
27.04.2023, 12:01 1
Футбол
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна
27.04.2023, 11:30 33
Футбол
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
27.04.2023, 11:05 31
Футбол
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
27.04.2023, 20:59 42
Футбол
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
26.04.2023, 22:35 9
Другие виды
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
27.04.2023, 08:41
Хоккей
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
27.04.2023, 09:40 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
27.04.2023, 18:13 13
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности