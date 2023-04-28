Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию

Свой первый матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» провел 17-й по счету наставник киевлян Александр Шовковский. Его дебют у руля бело-синих увенчался победой над «Металлистом» (3:1). Это, собственно, не удивило. Ведь из всех предшественников Шовковского только трем – Йожефу Сабо, Алексею Михайличенко и Леониду Буряку – не удалось отпраздновать викторию в премьерной игре.

К слову, смена тренера в ходе сезона произошла у «Динамо» уже 13-й раз. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Анатолий Пузач (1992/93), Михаил Фоменко (1993/94), Йожеф Сабо (1994/95 и 1996/97), Валерий Лобановский (2001/02), Алексей Михайличенко (2004/05), Леонид Буряк (2005/06), Анатолий Демьяненко (2007/08), Валерий Газзаев (2010/11), Юрий Семин (2012/13), Олег Блохин (2013/14) и Александр Хацкевич (2019/20).

Дебютные матчи тренеров «Динамо» в чемпионатах Украины

Дата Тренер Возраст Соперник Счет 07.03.1992 Анатолий ПУЗАЧ 50 лет 278 дней Металлист (д) 2:1 08.11.1992 Йожеф САБО 52 года 253 дня Карпаты (г) 0:0 14.03.1993 Михаил ФОМЕНКО 44 года 176 дней Черноморец (д) 1:0 05.03.1995 Владимир ОНИЩЕНКО 45 лет 128 дней Прикарпатье (г) 2:1 14.04.1995 Николай ПАВЛОВ 40 лет 298 дней Карпаты (д) 3:0 15.03.1997 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 58 лет 68 дней Черноморец (д) 2:0 12.05.2002 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 39 лет 43 дня Таврия (д) 0:0 13.07.2005 Леонид БУРЯК 52 года 3 дня Металлург З (д) 1:1 21.08.2005 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 46 лет 183 дня Ворскла (г) 4:0 11.11.2007 Олег ЛУЖНЫЙ 39 лет 98 дней Шахтер (д) 2:1 02.03.2008 Юрий СЕМИН 60 лет 295 дней Днепр (г) 4:0 18.07.2009 Валерий ГАЗЗАЕВ 54 года 345 дней Черноморец (д) 5:0 28.09.2012 Олег БЛОХИН 59 лет 328 дней Заря (д) 1:0 20.04.2014 Сергей РЕБРОВ 39 лет 321 день Ворскла (д) 2:1 18.07.2017 Александр ХАЦКЕВИЧ 43 года 272 дня Черноморец (д) 2:1 21.08.2020 Мирча ЛУЧЕСКУ 75 лет 23 дня Олимпик (г) 4:1 28.04.2023 Александр ШОВКОВСКИЙ 48 лет 116 дней Металлист (г) 3:1

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ