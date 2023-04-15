Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Смена ориентиров. Днепр-1 уступил Заре в центральном матче тура
Чемпионат Украины
Заря
15.04.2023 15:00 – FT 2 : 1
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 16:59 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:02
1595
18

Смена ориентиров. Днепр-1 уступил Заре в центральном матче тура

Команде Александра Кучера ощутимо мешали случайные повреждения у фланговых защитников

15 апреля 2023, 16:59 | Обновлено 15 апреля 2023, 17:02
1595
18
Смена ориентиров. Днепр-1 уступил Заре в центральном матче тура
СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Заря» – «Днепр-1» - 2:1

Русин, 54, Герреро, 58 – Довбик, 90+3

Герреро, 49

«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов (Дришлюк, 78), Бражко – Антюх (Хахлев, 66), Булеца (Вантух, 84), Русин (Мишнев. 84) – Герреро (Полегенько, 78).

«Днепр-1»: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 44), Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Хайнер, 18) – Бабенко – Бланко, Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Динамо им. В. Лобановского» (Киев).

Удары (в створ): 3 (2) – 9 (3)
Угловые: 5 – 7
Оффсайды: 4 – 0.

ЗАРЯ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

По теме:
Юрий ВИРТ: «Мы сегодня потеряли два очка»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Львов
Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Заря - Днепр-1 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»
Футбол | 14 апреля 2023, 19:55 6
Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»
Микель АРТЕТА: «Реакция Зинченко? Хорошая»

Испанский специалист – о поведении украинца

Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Футбол | 14 апреля 2023, 17:00 11
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором

Так правда ли, что нигериец покинет «Динамо» по завершении сезона?

Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
Футбол | 15.04.2023, 16:08
Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
Мудрик – в основе Челси на матч с Брайтоном
Заря – Днепр-1. Стали известны составы команд
Футбол | 15.04.2023, 14:01
Заря – Днепр-1. Стали известны составы команд
Заря – Днепр-1. Стали известны составы команд
ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»
Футбол | 14.04.2023, 18:54
ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»
ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sunrise
Как и ожидал, сегодня полегче чем с Кривбассом.
Заря конечно старалась местами подарить гол как в первом круге, но так и не смогла) А раз так, то Днепр-1 мог надеяться только на стандарты. Но поздно он им помог. 
Заря, с победой! 
Ответить
+5
Злий Глобинець
Несподівано! Очікував, що Дніпро-1 виграє і щосили продовжить чемпіонську гонку за Шахтарем. А воно он як вийшло. 
Дніпряни зіграли внічию з Олександрією, програли Динамо і ось програли і Зорі. Тобто з усіма претендентами на єврокубки вони втрачають очки. Залишилось лише програти Шахтарю, і все, казка закінчилась.
Ответить
+4
Sasha Panda
Ну як можна було програти Кривбасу ? Були б вже другими.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Родион Накса
Зоря красавчики,Пердь то таке
Ответить
+2
odiniznashih
Днепр - команда одного  игрока.
Нейтрализовали его и все - игра не  получается. Один забил почти половину голов, а в Заре забивали в этом сезоне почти двадцать человек.
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Сдулся Днепр минус один
Ответить
+1
Aleks04
Хотілося сказати, що перше місце для Дніпра закінчилося, але передумав, адже хорватському сцикуну грати проти ДК наступного тижня. Ще 10 турів попереду, все може змінитися. Але зі слабким воротарем, опорником та пляжником-захисником чемпіонами не стають.
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
Calm
Товстозадий все ж таки забив)
Зорю з перемогою!! Як і бажалося !! Молодці 
Ответить
+1
Calm
Де бідолашні опезежешні фани «з Дніпром у серця»!?😂
Шротмен, фанька,  ви де!?
Ответить
0
avk2307
Зоря звичайно молодці ,очікував нічійний результат або перемогу Дніпра.
Вони витисли з тих моментів,що були в другому таймі максимум. Так само як і в грі з Динамо. А Дніпру потрібно було забивати в першому таймі, тоді були шанси в них на голи та позитивний результат, а другий тайм вони підсіли.
Я вважаю що в чесміонаті ще всі команди групи лідерів будуть втрачать очки і буде цікавий фінал.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Kak Tak
Фейкпердя ещё может второе место потерять ,у Зорьки есть шансы взять серебро в этом сезоне.Вот так.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый тренер, отсутствие сестер Семеренко и самоподготовка Джимы
Новый тренер, отсутствие сестер Семеренко и самоподготовка Джимы
13.04.2023, 18:30
Биатлон
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
14.04.2023, 12:48 24
Теннис
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
14.04.2023, 16:53 94
Футбол
К юбилею великого шахматиста: известные и неизвестные прозвища Каспарова
К юбилею великого шахматиста: известные и неизвестные прозвища Каспарова
13.04.2023, 16:47 4
Другие виды
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
14.04.2023, 06:40 3
Теннис
ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
ВИДЕО. Ошибка перед своей штрафной. Рух забил в ворота Динамо
14.04.2023, 16:03 5
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
14.04.2023, 10:53 43
Футбол
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
14.04.2023, 13:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности