Смена ориентиров. Днепр-1 уступил Заре в центральном матче тура
Команде Александра Кучера ощутимо мешали случайные повреждения у фланговых защитников
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Заря» – «Днепр-1» - 2:1
Русин, 54, Герреро, 58 – Довбик, 90+3
Герреро, 49
«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов (Дришлюк, 78), Бражко – Антюх (Хахлев, 66), Булеца (Вантух, 84), Русин (Мишнев. 84) – Герреро (Полегенько, 78).
«Днепр-1»: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 44), Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Хайнер, 18) – Бабенко – Бланко, Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «Динамо им. В. Лобановского» (Киев).
Удары (в створ): 3 (2) – 9 (3)
Угловые: 5 – 7
Оффсайды: 4 – 0.
ЗАРЯ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
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Так правда ли, что нигериец покинет «Динамо» по завершении сезона?
Заря конечно старалась местами подарить гол как в первом круге, но так и не смогла) А раз так, то Днепр-1 мог надеяться только на стандарты. Но поздно он им помог.
Заря, с победой!
Дніпряни зіграли внічию з Олександрією, програли Динамо і ось програли і Зорі. Тобто з усіма претендентами на єврокубки вони втрачають очки. Залишилось лише програти Шахтарю, і все, казка закінчилась.
Нейтрализовали его и все - игра не получается. Один забил почти половину голов, а в Заре забивали в этом сезоне почти двадцать человек.
Зорю з перемогою!! Як і бажалося !! Молодці
Шротмен, фанька, ви де!?
Вони витисли з тих моментів,що були в другому таймі максимум. Так само як і в грі з Динамо. А Дніпру потрібно було забивати в першому таймі, тоді були шанси в них на голи та позитивний результат, а другий тайм вони підсіли.
Я вважаю що в чесміонаті ще всі команди групи лідерів будуть втрачать очки і буде цікавий фінал.