Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»

Главный тренер футбольного клуба «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу против луганской «Зари» (1:2):

– Почему ваша команда сегодня не использовала дальние удары?

– Как это не использовали? Вы ошибаетесь. Только Пихаленок минимум три раза бил с дальней дистанции, но не всегда попадал в ворота. Были удары сегодня. Где-то блокировали соперники и не давали этого сделать.

– Просто создалось впечатление, что команда сегодня просто хотела завести мяч в ворота.

– «Заря» забила гол, конечно закрылась и у соперника было много игроков в обороне, потому и тяжело было до ворот добраться. Тем более, они и более агрессивно стали играть, отдавались полностью на 200 процентов и не давали даже просто пробить, о чем я и говорил. Они хорошо защищались, а когда удары проходили, хорошо сыграл вратарь. Ну, а такие ошибки, которые мы допустили… Я не понимаю, когда такие опытные люди так играют, и это когда мы за что-то серьезное боремся, и они совершают такие ошибки, что сами себе провозим такие голы, то после этого, конечно, очень трудно играть.

– Это уже не первый раз, когда команда хорошо играет на атаку, но допускает ошибки в защите…

– Да, со «Львовом» тоже самое было. Казалось, что игра удается, ведем 3:0 и получаем два мяча в свои ворота. Сегодня ситуация в чем-то повторилась. Выбей мяч – нет гола, отдай передачу – нет гола. Будем разбираться, конечно, будем смотреть и говорить, что нужно менять свое отношение к играм, нужно быть максимально сконцентрированными и агрессивными, отдаваться в матчах на сто процентов, чтобы получать положительный результат.

– Вы постоянно меняли крайних защитников. Сегодня замены прошли уже в первом тайме.

– До этого замены были плановые, а сегодня оба получили травмы задней поверхности бедра. Возможно, это из-за поля, ведь вы видели, что сегодня много по нему ездили, падали и даже шипы не помогали.

– Из тех матчей, которые мы видели здесь в Киеве, при качестве игры команды располагаются следующим образом: «Шахтер», «Заря», «Днепр-1» и затем «Динамо». Вас удовлетворит такой окончательный результат?

– Мы стараемся получать положительный результат в каждом матче, о чем я уже не раз говорил.

– Но какое место удовлетворит вас как тренера?

– Чем выше, тем лучше (улыбается).

– У «Зари» есть два игрока атаки и оба отличились голами. Какова причина того, что именно те, от кого нужно было ожидать наибольшей опасности, именно они и отличились?

– Конечно, мы разбирали игру соперника и готовились к этому матчу. Понимали, что у них быстрые игроки – три нападающих, а не два. У одного правая нога сильная, у другого левая и у третьего также правая. Все это разбирали и готовились. Прежде всего, там были ошибки у наших ребят. В первом голе просто нужно было выбить мяч, а в результате сами себе что-нибудь придумали. Плюс не знаю, что там Рыбак ловил, потому что он думал, что мяч за сетку улетает. На этом можно сказать, что игра окончилась. Как такие ошибки можно совершать? Нападавшие там ничего такого не создали, не обыграли кого-то один в один, не убежали ни от кого. Да, второй гол, упустили соперника и еще посмотрим как так получилось. Я не вижу там каких-либо проблем. Все из-за индивидуальных ошибок – кто-то решил поиграть с мячом, пофинтить, вместо того, чтобы выбить мяч.

Поединок 21-го тура УПЛ «Заря» – «Днепр-1» завершился со счетом 2:1 в пользу луганской команды.